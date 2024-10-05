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ФСБ внесла «Авангард народной воли» в список террористов

ФСБ включила в список террористических организаций «Авангард народной воли». Участников группы задержали в 2022 году, у них изъяли взрывчатку. По версии следствия, они готовились к терактам. Фигуранты и их защита заявляли о пытках
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Организацию «Концепция А.Н.В. (Авангард Народной Воли)» включили в список террористических, опубликовано на сайте ФСБ.

Решение 16 мая вынес Центральный окружной военный суд, оно вступило в силу 20 августа.

Участников группировки задержали в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге в августе и сентябре 2022 года. По версии правоохранительных органов, двое из них — Кирилл Брик и Дениз Айдын из Тюмени — изготовили взрывчатку и планировали ее взорвать в районе ТЭЦ-2, передавал портал 72.ru. 

По версии следствия, всего в группе было шесть человек, она действовала в период с 2021 по 2022 год, целью было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей, писал «Коммерсантъ».

Согласно материалам дела, создал сообщество Никита Олейник из Сургута, «являясь противником госвласти и действующего конституционного строя, придерживаясь идеологии анархизма». Вместе с другим сургутянином — Романом Паклиным — не позднее марта 2022 года он разработал манифест «Концепция авангард народной воли», который предназначался «для укрепления связи» между участниками сообщества. В августе того же года они разработали методические рекомендации «Амуниция», «Взрывное дело» и «Инженерное дело».

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В группу, по версии обвинения, также входили Данил Чертыков и Юрий Незнамов из Екатеринбурга. Их следствие считает ответственными за подбор объектов для нападения в Екатеринбурге. По версии следствия, Незнамов также собирал средства на приобретение оружия и компонентов, а Чертыков в июле 2022 года передал Айдыну и Брику на встрече в Сургуте сильнодействующее психотропное вещество трамадол.

Брик и Айдын, по данным обвинения, занимались изготовлением и испытанием взрывчатки. Айдын также обвиняется в том, что в июне 2022 года во время драки выстрелил в знакомого из пневматического пистолета. «Коммерсантъ» писал, что у группы было огнестрельное оружие, карабины, патроны, огнестрельное оружие ограниченного поражения, экипировка и разгрузочные жилеты.

Дело Кирилла Брика было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил сделку со следствием. Его обвинили по ч. 4 ст. 221.1 (незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ организованной группой), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30 и п. а, б, в ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту организованной группой, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба либо иных тяжких последствий).

17 мая Брика приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу 600 тыс. руб. В комментарии «Ъ» он заявил, что ему «пришлось признать вину» по всем эпизодам.

Романа Паклина прошлой осенью отправили на принудительное психиатрическое лечение. Его подруга заявила 86.ru, что ему диагностировали «обсессивно-компульсивное расстройство шизоидного типа».

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Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

К рассмотрению дела остальных четырех участников сообщества Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил в июне. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 221.1 (незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ организованной группой), ч. 1 ст. 30 и п. а ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ организованной группой).

Кроме того, Олейнику инкриминируется создание террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4), а остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК). Данилу Чертыкову также предъявили обвинение в незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 234 УК), Денизу Айдыну — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских убеждений с применением оружия (п. д, з ч. 2 ст. 111 УК).

Олейник, Чертыков и Незнамов не признали вину, Айдын признал вину только в изготовлении взрывчатого вещества, «но не организованной группой, а группой лиц», остальные обвинения он отрицает. 

Адвокаты подсудимых не согласились с обвинением. Кроме того, они сообщили о пытках, которые применялись к их подзащитным после задержания. Адвокат Дениза Айдына Халит Ниязов рассказал, что защита добивается возбуждения уголовного дела по фактам пыток, применявшихся, как утверждают защитники, к их доверителям.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Тюмень Екатеринбург Сургут ФСБ террористическая группировка
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