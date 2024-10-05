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Политика ,  
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Главком армии Уганды потребовал от посла США извиниться или уехать

Кайнеругаба предъявил ультиматум послу США: до утра 7 октября тот должен лично извиниться перед президентом или покинуть страну. Генерал обвинил дипломата в том, что тот ведет себя «недипломатично»

Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба предъявил ультиматум послу США Уильяму Поппу, потребовав от него извиниться перед президентом Йовери Мусевени (отец Кайнеругабы) или покинуть страну, пишет Nile Post.

Генерал обвинил дипломата в том, что тот ведет себя «недипломатично» в стране. Если Попп не извинится лично перед Мусевени до 09:00 понедельника, 7 октября, ему придется покинуть Уганду, пригрозил Кайнеругаба. Главком не объяснил, что подразумевает под «недипломатичным» поведением.

Кайнеругаба отметил, что Уганда «любит и восхищается» США, но в последнее время «есть много доказательств того, что они работают против правительства «Движения национального сопротивления» (правящая партия, возглавляемая Мусевени).

Nile Post отмечает, что генерал заявлял о намерении баллотироваться на выборах в 2026 году. Однако в сентябре он объявил, что не будет участвовать в них и вместо этого поддержал своего 80-летнего отца.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

До этого главком утверждал, что Уганда оказалась «на грани серьезной конфронтации» с послом, которая связана с его неуважением «к любимому и прославленному президенту и подрывом конституции Уганды». По словам Кайнеругабы, речь идет не о личных обидах, а о вмешательстве в дела страны. «Это национальный вопрос, и вы увидите, что ни одно иностранное государство никогда больше не будет доминировать в Уганде!» — заверял он.

Его заявление прозвучало после того, как Госдепартамент США ввел санкции против четырех сотрудников полиции Уганды из-за их предполагаемой причастности к нарушению прав человека, включая пытки.

Попп стал послом в сентябре прошлого года. С тех пор значительное количество высокопоставленных чиновников страны столкнулись с санкциями со стороны США, указывает издание.

Мусевени назначил своего сына главнокомандующим армией в марте этого года. До этого Кайнеругаба возглавлял сухопутные войска, но был отправлен отцом в отставку в 2022 году после того, как угрожал вторгнуться в соседнюю Кению.

Генерал также обещал «отправить солдат на защиту Москвы, если ей будут угрожать империалисты», и заявлял о поддержке президента России Владимира Путина.

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