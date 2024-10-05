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Военная операция на Украине ,  
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Гусев сообщил о попытке атаки дронов на несколько предприятий

Губернатор Гусев: дроны пытались атаковать ряд предприятий в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине
На этаже одного из предприятий произошел пожар, пострадал мужчина, сообщил воронежский губернатор

Украинские беспилотники пытались атаковать несколько предприятий в Воронежской области, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Гусев уточнил, что пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение в руку.

По словам главы региона, на этаже одного из предприятий произошел пожар.

«На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Гусев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Воронежскую область
Политика
Фото:gusev_36 / Telegram

Губернатор отметил, что опасность атаки дронов в области сохраняется.

Около получаса назад Гусев сообщил, что над регионом было сбито и подавлено несколько беспилотников. До этого он дважды предупреждал об угрозе атаки БПЛА на регион.

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Елена Чернышова
Воронежская область Александр Гусев беспилотники предприятие
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