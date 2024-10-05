Гусев сообщил о попытке атаки дронов на несколько предприятий

На этаже одного из предприятий произошел пожар, пострадал мужчина, сообщил воронежский губернатор

Украинские беспилотники пытались атаковать несколько предприятий в Воронежской области, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Гусев уточнил, что пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение в руку.

По словам главы региона, на этаже одного из предприятий произошел пожар.

«На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор отметил, что опасность атаки дронов в области сохраняется.

Около получаса назад Гусев сообщил, что над регионом было сбито и подавлено несколько беспилотников. До этого он дважды предупреждал об угрозе атаки БПЛА на регион.