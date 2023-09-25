В Латвии анонсировали штрафы за наклейки «я русский» на автомобилях

Сотрудники полиции Латвии при обнаружении автомобилей с наклейками «я русский» будут заставлять владельцев снимать надпись, а также могут привлечь их к административной ответственности, сообщило ведомство в соцсети Х (бывший Twitter).

В полиции уточнили, что меры связаны с военной операцией России на Украине: власти будут расценивать наклейки как поддержку конфликта.

«При обнаружении транспортных средств с такими надписями сотрудники прикажут владельцам убрать их и объяснить мотивацию размещения наклейки», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились посты жителей Латвии, которые жаловались на наклейки на автомобилях с надписями «я русский», «сила в правде», а также с изображениями медведей. Латышский телеканал TV3 сообщил, что такой же «флешмоб» прошел в Эстонии.

В сентябре шесть стран Евросоюза — Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша и Германия — ввели запрет на въезд для машин с российскими номерами. В Латвии запрет распространился также на автомобили с регистрацией в Белоруссии.