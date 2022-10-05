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Песков ответил на вопрос о новых границах России

Песков: в указах о регионах речь идет о территориях, где работала ВГА на момент принятия
Пресс-секретарь президента повторил, что размер новых территорий будет зависеть в том числе от позиции местного населения
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей. По его словам, юридическая формулировка содержится в указе президента о ратификации.

«Почитайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия», — сказал он журналистам.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

При этом Песков добавил, что определенные территории будут возвращены. «Мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — пообещал он.

В соответствии с указами Путина новые территории утверждены в качестве субъектов Российской Федерации в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в Россию». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

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Касательно Запорожской и Херсонской областей единого мнения не было. Так, Песков накануне заявлял о необходимости советоваться с местным населением. В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области. В них также проводился референдум о присоединении к России.

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