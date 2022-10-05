К анализировавшему результаты выборов ученому Шпилькину пришли с обыском

Одновременно обыски прошли у координаторов и активистов движения «Голос» (признано Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функцию иноагента)

Сергей Шпилькин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В московской квартире ученого-физика и аналитика выборов Сергея Шпилькина прошел обыск. Сергей Шпилькин рассказал РБК, что обыск начался в районе 6:00. В квартире на тот момент находилась его жена.

По словам ученого, обыск проходил по делу Михаила Гусева, обвиняемого в дискредитации российских вооруженных сил. «Изъяли технику и книги, имеющие отношение к выборам», — сказал Шпилькин.

Как ранее Шпилькин рассказал «ОВД-Инфо» (признано Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента), он находится за рубежом. Ученый более 15 лет анализирует итоги явки и результаты на выборах в России. В частности, в сентябре 2021 года аналитик среди прочих подписал открытое письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. Авторы обращения тогда заявили, что данные с сайта ЦИК оказалось невозможно скопировать для изучения: они были «закодированы таким образом, что их невозможно скопировать в табличный формат, они недоступны для компьютерной обработки».

РБК обратился за комментарием в Главное следственное управление СК по Москве.

Одновременно обыски по тому же делу прошли у координаторов и активистов движения «Голос» (признано Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функцию иноагента), а также у псковских оппозиционных политиков и журналистов.

В частности, обыск прошел у сопредседателя движения Григория Мельконьянца. По его словам, силовики пришли к нему в 6:20. «По совершенно надуманному предлогу возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста. А пришли почему-то ко мне. Изъяли всю телефонную и компьютерную технику, флешки, загранпаспорт и банковские карточки», — рассказал Мельконьянц РБК.

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Согласно имеющемуся в распоряжении РБК постановлению Фрунзенского районного суда, дело возбуждено против ивановского активиста Михаила Гусева — по статье о повторной дискредитации армии. По версии следствия, он опубликовал в телеграм-канале пост, «адресованный неограниченно широкому кругу лиц и содержащий негативную оценку» российской армии, и одновременно «приписал совершение насильственных действий в отношении мирных граждан Украины».