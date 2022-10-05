К анализировавшему результаты выборов ученому Шпилькину пришли с обыском

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 12:34
За сутки в России на 18,4% снизилось число госпитализаций с COVID-19 Общество, 12:34
Суд отказался заочно арестовать экс-редактора «Первого» Овсянникову Политика, 12:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:33
Почему у военкомата пока нет права забрать ваш автомобиль. Ответы юристов Авто, 12:33
В ЕС приняли закон о переходе на единый стандарт зарядки для смартфонов Life, 12:24
«Росконгресс» объявил даты ПМЭФ-2023 Экономика, 12:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
К анализировавшему результаты выборов ученому Шпилькину пришли с обыском Политика, 12:19
Семин оценил дебютный гол Кварацхелии в Лиге чемпионов за «Наполи» Спорт, 12:17
МИД сообщил, что управление ЗАЭС перейдет профильным ведомствам из России Политика, 12:13
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
Патрушев заявил, что переговоры между Киевом и Москвой сорвали США Политика, 12:07
Под китайской маркой Omoda выйдут 2 новых кроссовера. Подробности Авто, 12:03
Военная операция на Украине ,  
0 

К анализировавшему результаты выборов ученому Шпилькину пришли с обыском

Одновременно обыски прошли у координаторов и активистов движения «Голос» (признано Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функцию иноагента)
Сергей Шпилькин
Сергей Шпилькин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В московской квартире ученого-физика и аналитика выборов Сергея Шпилькина прошел обыск. Сергей Шпилькин рассказал РБК, что обыск начался в районе 6:00. В квартире на тот момент находилась его жена.

По словам ученого, обыск проходил по делу Михаила Гусева, обвиняемого в дискредитации российских вооруженных сил. «Изъяли технику и книги, имеющие отношение к выборам», — сказал Шпилькин.

Как ранее Шпилькин рассказал «ОВД-Инфо» (признано Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента), он находится за рубежом. Ученый более 15 лет анализирует итоги явки и результаты на выборах в России. В частности, в сентябре 2021 года аналитик среди прочих подписал открытое письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. Авторы обращения тогда заявили, что данные с сайта ЦИК оказалось невозможно скопировать для изучения: они были «закодированы таким образом, что их невозможно скопировать в табличный формат, они недоступны для компьютерной обработки».

РБК обратился за комментарием в Главное следственное управление СК по Москве.

Чем закончились выборы-2022: проседание ЛДПР и губернаторы за 80%
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Одновременно обыски по тому же делу прошли у координаторов и активистов движения «Голос» (признано Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функцию иноагента), а также у псковских оппозиционных политиков и журналистов.

В частности, обыск прошел у сопредседателя движения Григория Мельконьянца. По его словам, силовики пришли к нему в 6:20. «По совершенно надуманному предлогу возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста. А пришли почему-то ко мне. Изъяли всю телефонную и компьютерную технику, флешки, загранпаспорт и банковские карточки», — рассказал Мельконьянц РБК.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters Стоит ли сейчас покупать облигации в юанях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи

Согласно имеющемуся в распоряжении РБК постановлению Фрунзенского районного суда, дело возбуждено против ивановского активиста Михаила Гусева — по статье о повторной дискредитации армии. По версии следствия, он опубликовал в телеграм-канале пост, «адресованный неограниченно широкому кругу лиц и содержащий негативную оценку» российской армии, и одновременно «приписал совершение насильственных действий в отношении мирных граждан Украины».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
При участии
Анастасия Серова
Выборы обыск «Голос» Григорий Мельконьянц Сергей Шпилькин
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал сайты «Голоса», Colta и Amnesty International
Политика
ЦИК обещала не мешать работе «Голоса» на выборах из-за статуса иноагента
Политика
Минюст внес «Голос» в новый реестр иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter