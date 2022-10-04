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FT узнал о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

FT: Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ резко сократят добычу нефти
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ в среду объявят о значительном сокращении добычи нефти, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, точный объем сокращения пока обговаривается, но Москва и Эр-Рияд настаивают на 1-2 млн баррелей в сутки или больше. Опрошенные FT аналитики считают, что такой шаг спровоцирует контрмеры со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.

Ожидается, что Россию на встрече будет представлять вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак.

На заседании в августе страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу на 100 б/с в сентябре, но в начале сентября проголосовали за возвращение к августовским параметрам.

Материал дополняется.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
добыча нефти Саудовская Аравия нефть ОПЕК+
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