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FT узнал о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
FT: Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ резко сократят добычу нефти
Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ в среду объявят о значительном сокращении добычи нефти, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По их данным, точный объем сокращения пока обговаривается, но Москва и Эр-Рияд настаивают на 1-2 млн баррелей в сутки или больше. Опрошенные FT аналитики считают, что такой шаг спровоцирует контрмеры со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.
Ожидается, что Россию на встрече будет представлять вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак.
На заседании в августе страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу на 100 б/с в сентябре, но в начале сентября проголосовали за возвращение к августовским параметрам.
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