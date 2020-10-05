В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»

Беседа Путина и Клинтона состоялась 6 сентября в Нью-Йорке, менее чем через месяц после гибели «Курска». Президент США выразил российскому коллеге соболезнования, Путин сообщил, что опасается повторения трагедии

Мемориал погибшим на атомной подводной лодке «Курск» (Фото: Василий Батанов / РИА Новости)

На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликованы стенограммы телефонных и личных бесед президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным за период с 1999 по 2001 год. Гриф «секретно» был снят с документов еще в июле 2019 года, в августе того же года они были опубликованы на сайте цифровой библиотеки. Всего было опубликовано 225 страниц отчетов о переговорах с российским руководством. Первой на публикацию документов внимание обратила Meduza.

Среди них и стенограмма переговоров Билла Клинтона с Владимиром Путиным 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria. В этом разговоре лидеры стран обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг гибели подлодки К-141 «Курск» (12 августа 2000 года). На встрече также присутствовали занимавший пост замруководителя администрации президента России Сергей Приходько и заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт.

Клинтон выразил соболезнования российскому президенту в связи с трагедией. «Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели «Курска». Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже», — сказал президент США.

Владимир Путин в ответ заявил, что хорошего выбора у него не было. «Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться», — сказал российский президент.

Путин заявил, что во время этой катастрофы он и руководство страны «чувствовали себя бессильными». «Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать», — рассказал он.