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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении заявили о ракетном обстреле Степанакерта

С утра 5 октября боевые действия возобновились, обе стороны сообщают об оказавшихся под обстрелами мирных жителях. В Степанакерте взрывы раздаются на центральных улицах
Последствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте (Фото: РИА Новости)

В Нагорном Карабахе с утра 5 октября возобновились боевые действия, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что «противник возобновил наступательные действия в южном направлении». «Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам», — говорится в ее сообщении. Также Степанян заявила, что с утра ракетному обстрелу подверглась столица непризнанного Нагорного Карабаха, город Степанакерт. Ракетные удары наносятся «с большой интенсивностью», заявили в Минобороны Армении.

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О возобновлении обстрела Степанакерта также сообщает «Sputnik Армения». «6:40 сильный удар был, потом друг за другом последовало шесть ударов, сработала сирена, которая в последнее время в день раз 20 включается. В городе стоит густой туман, что затрудняет работу беспилотников Вооруженных сил Азербайджана», — цитирует агентство сообщение корреспондента из Степанакерта. Пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян призвал мирных жителей немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать жертв.

Корреспондент «РИА Новости» передает, что с утра в городе была слышна серия из 20 разрывов. Взрывы раздавались близко к центру города. Обстрел, утверждает корреспондент, велся в том числе с помощью реактивных систем залпового огня.

Минобороны Азербайджана также сообщает о ракетных обстрелах со стороны противника. «В настоящее время города Бейлаган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. Принимаются адекватные меры», — говорится в сообщении ведомства в Facebook. Также военное ведомство опубликовало кадры запуска ракет, снятые, как утверждают в Баку, в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. «Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. Уже несколько дней противник, прижатый по всему фронту, систематически наносит ракетные удары с территории Армении по густонаселенным районам Азербайджана и гражданской инфраструктуре», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Что происходит в Нагорном Карабахе. Репортаж РБК
Политика
Фото:Дмитрий Виноградов / РИА Новости

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Боевые столкновения с применением авиации, артиллерии и танков начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.

Автор
Георгий Тадтаев
Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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