В Армении заявили о ракетном обстреле Степанакерта

С утра 5 октября боевые действия возобновились, обе стороны сообщают об оказавшихся под обстрелами мирных жителях. В Степанакерте взрывы раздаются на центральных улицах

Последствия обстрелов в Степанакерте (Фото: РИА Новости)

В Нагорном Карабахе с утра 5 октября возобновились боевые действия, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что «противник возобновил наступательные действия в южном направлении». «Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам», — говорится в ее сообщении. Также Степанян заявила, что с утра ракетному обстрелу подверглась столица непризнанного Нагорного Карабаха, город Степанакерт. Ракетные удары наносятся «с большой интенсивностью», заявили в Минобороны Армении.

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О возобновлении обстрела Степанакерта также сообщает «Sputnik Армения». «6:40 сильный удар был, потом друг за другом последовало шесть ударов, сработала сирена, которая в последнее время в день раз 20 включается. В городе стоит густой туман, что затрудняет работу беспилотников Вооруженных сил Азербайджана», — цитирует агентство сообщение корреспондента из Степанакерта. Пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян призвал мирных жителей немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать жертв.

Корреспондент «РИА Новости» передает, что с утра в городе была слышна серия из 20 разрывов. Взрывы раздавались близко к центру города. Обстрел, утверждает корреспондент, велся в том числе с помощью реактивных систем залпового огня.