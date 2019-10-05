Глава МИД Украины заявил о планах возобновить движение поездов в Донбасс

В Киеве заявили о желании обеспечить комфортное передвижение граждан через линию соприкосновения

Фото: Стрингер / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил о планах новых властей страны в будущем возобновить железнодорожное сообщение с теми районами Донбасса, которые сейчас не контролируют власти в Киеве.

Обсуждая восстановление моста в Станице Луганской (к северу от Луганска), Пристайко заверил, что через месяц-полтора по нему будет открыто автомобильное движение. Позже, по его словам, появятся и другие мосты, новые переходные пункты. «Возможно, появится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии соприкосновения на другую», — сказал он.

Железнодорожное сообщение между большей частью Донбасса и основной частью Украины прекратилось в 2014 году из-за военных действий. Часть железных дорог в настоящее контролируется властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украинские власти ранее занимались восстановления движения поездов на территориях, которые находятся под контролем Киева. Речь шла в частности о возвращении движения пригородных электричек на участках от Мариуполя до Волновахи и станции Южнодонбасская.

1 октября стало известно, что представители Трехсторонней контактной группы (представители Украины, ДНР, ЛНР) подписали «формулу Штайнмайера», которая предполагает проведение выборов и наделение особым статусом Донбасса без решения вопроса о восстановлении украинского контроля над государственной границей в этом регионе.