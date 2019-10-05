Трамп решил урезать созданный для противодействия СССР совет

В Белом доме посчитали, что кадровые изменения повысят эффективность консультативного органа при президенте

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Президент США Дональд Трамп предложил значительно урезать штат Совета национальной безопасности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько собеседников, знакомых с планами Белого дома. Предполагается, что грядущие изменения позволят повысить эффективность органа, дающего главе государства рекомендации по вопросам внешней политики и обороны.

О намерении президента уже сообщили членам Совета национальной безопасности глава аппарата Белого дома Мик Малвейни и советник Трампа Роберт О’Брайен. При этом пока нет точных данных, сколько всего человек затронет сокращение. В настоящее время численность совета составляет 310 человек. Большинство из них представляют спецслужбы, Министерство обороны, а также Государственный департамент.

Как отмечает Bloomberg, численность Совета национальной безопасности резко увеличилась при Бараке Обамы. По одной из версий, тогда же в штат совета попал и сотрудник ЦРУ, который сообщил конгрессу о требовании Дональда Трампа главе Украины Владимиру Зеленскому начать расследование в отношении бывшего президента Джо Байдена в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Это обвинение стало поводом для процедуры импичмента действующего президента США, о начале которой заявила спикер палаты представителей, председатель Демократической партии Нэнси Пелоси.

Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене. Тогда в Белом доме посчитали, что необходима более тесная координация дипломатического ведомства и силовых структур для эффективного противостояния действиям Советского Союза.