«Если президент З. убедит Трампа»: цитаты из раскрытой переписки Волкера

25 июля. Из переписки Курта Волкера с помощником президента Украины Андреем Ермаком

К. В.: <…> При условии, что президент З. убедит Трампа, что займется расследованием / «докопается до сути того, что произошло» в 2016 году, мы назначим дату визита в Вашингтон. Удачи! <...>

А. Е.: Разговор прошел хорошо. Президент Трамп предложил выбрать любые удобные даты. Президент Зеленский выбрал для визита в Белый дом 20, 21, 22 сентября. Еще раз спасибо за помощь! <…>

9 августа. Из переписки Курта Волкера и Гордона Сондленда

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Г. С: Чтобы избежать недопонимания, может, будет полезно попросить Андрея о проекте заявления (под эмбарго), чтобы мы точно видели, о чем они планируют говорить? Даже если Зе проведет пресс-конференцию, они все еще могут обобщить в кратком заявлении. Какие мысли?

К. В: Согласен!

13 августа. Из переписки Курта Волкера и Гордона Сондленда

К. В: Особое внимание должно быть уделено проблеме вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, особенно с предполагаемым вмешательством некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это неприемлемо. Мы намерены запустить и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных фактов и эпизодов, включая то, что касается Burisma и выборов в США в 2016 году, что позволит предотвратить повторение этой проблемы в будущем.

Г. С: Идеально. Давай отправим Андрею после нашего разговора.

8 сентября. Из переписки Курта Волкера, Гордона Сондленда и Билла Тейлора

Б. Т.: Будет кошмар, если они дадут интервью и не получат военную помощь. Русским понравится (а я подам в отставку).

9 сентября. Из переписки Билла Тейлора и Гордона Сондленда

Б. Т.: Сигнал, который мы посылаем украинцам (и русским), принимая решение по военной помощи, — ключевой. С задержкой [помощи], мы уже пошатнули их веру в нас. Отсюда мой кошмарный сценарий.

Б. Т.: Рассчитываю, что ты будешь прав насчет этого интервью, Гордон.

Г. С.: Билл, я никогда не говорил, что прав. Я говорил, что мы там, где мы есть, и считаю, что мы нашли лучший выход. Давай надеяться, что это сработает.

Б. Т.: Как я уже сказал по телефону, считаю безумием удерживать военную помощь за помощь с политической кампанией.

Г. С.: Билл, думаю, ты ошибаешься насчет намерений президента Трампа. Президент дал ясно понять, что нет никаких «услуга за услугу». Президент пытается оценить, действительно ли Украина собирается проводить в жизнь прозрачность и реформы, которые Зеленский обещал в ходе своей кампании.