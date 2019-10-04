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Политика ,  
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«Если президент З. убедит Трампа»: цитаты из раскрытой переписки Волкера
3 октября бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе. В рамках слушаний была раскрыта его переписка с американскими и украинскими чиновниками. Главные цитаты — в обзоре РБК
Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Курт Волкер дал показания в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Процедуру объявили в связи с разговором Трампа и украинского лидера Зеленского, где обсуждалось расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который был сотрудником украинской газовой компании Burisma Holdings. Ранее в США была опубликована стенограмма беседы американского и украинского президентов, которые обсуждали возобновление расследования на Украине.

Расшифровка переписок Курта Волкера и других чиновников опубликована на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

21 июля. Из переписки временного поверенного в делах США на Украине Билла Тейлора и посла США в ЕС Гордона Сондленда

Б. Т.: Гордон, одна из вещей, которые мы обсуждали вчера с Куртом, это мысль Саши Данилюка (главы СНБО Украины по 3 октября 2019 года. — РБК) о том, что Зеленский чувствительно относится к тому, чтобы Украину воспринимали всерьез, а не просто как инструмент во внутренней политике Вашингтона по переизбранию.

Г. С.: Конечно, но нам нужно начать диалог и построить отношения, независимо от предлога. Меня беспокоит альтернатива.

25 июля. Из переписки Курта Волкера с помощником президента Украины Андреем Ермаком

К. В.: <…> При условии, что президент З. убедит Трампа, что займется расследованием / «докопается до сути того, что произошло» в 2016 году, мы назначим дату визита в Вашингтон. Удачи! <...>

А. Е.: Разговор прошел хорошо. Президент Трамп предложил выбрать любые удобные даты. Президент Зеленский выбрал для визита в Белый дом 20, 21, 22 сентября. Еще раз спасибо за помощь! <…>

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

9 августа. Из переписки Курта Волкера и Гордона Сондленда

<…>

Г. С: Чтобы избежать недопонимания, может, будет полезно попросить Андрея о проекте заявления (под эмбарго), чтобы мы точно видели, о чем они планируют говорить? Даже если Зе проведет пресс-конференцию, они все еще могут обобщить в кратком заявлении. Какие мысли?

К. В: Согласен!

13 августа. Из переписки Курта Волкера и Гордона Сондленда

К. В: Особое внимание должно быть уделено проблеме вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, особенно с предполагаемым вмешательством некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это неприемлемо. Мы намерены запустить и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных фактов и эпизодов, включая то, что касается Burisma и выборов в США в 2016 году, что позволит предотвратить повторение этой проблемы в будущем.

Г. С: Идеально. Давай отправим Андрею после нашего разговора.

8 сентября. Из переписки Курта Волкера, Гордона Сондленда и Билла Тейлора

Б. Т.: Будет кошмар, если они дадут интервью и не получат военную помощь. Русским понравится (а я подам в отставку).

9 сентября. Из переписки Билла Тейлора и Гордона Сондленда

Б. Т.: Сигнал, который мы посылаем украинцам (и русским), принимая решение по военной помощи, — ключевой. С задержкой [помощи], мы уже пошатнули их веру в нас. Отсюда мой кошмарный сценарий.

Б. Т.: Рассчитываю, что ты будешь прав насчет этого интервью, Гордон.

Г. С.: Билл, я никогда не говорил, что прав. Я говорил, что мы там, где мы есть, и считаю, что мы нашли лучший выход. Давай надеяться, что это сработает.

Б. Т.: Как я уже сказал по телефону, считаю безумием удерживать военную помощь за помощь с политической кампанией.

Г. С.: Билл, думаю, ты ошибаешься насчет намерений президента Трампа. Президент дал ясно понять, что нет никаких «услуга за услугу». Президент пытается оценить, действительно ли Украина собирается проводить в жизнь прозрачность и реформы, которые Зеленский обещал в ходе своей кампании.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: Курт Волкер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, импичмент
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