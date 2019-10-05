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Time узнал о планах Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям
Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего ядерного объекта, расположенного в Йонбёне, утверждает журнал
Ким Чен Ын (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Susan Walsh / Associated Press)

Президент США Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, которые были введены против Пхеньяна со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), пишет журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, глава Белого дома намерен предложить Северной Корее приостановить действия санкций ООН на экспорт в КНДР текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта, который расположен в Йонбёне. Кроме того, в рамках этой сделки Пхеньян должен будет остановить производство высокообогащенного урана.

По данным собеседников издания, в рамках совещания Совета национальной безопасности, которое состоялось 1 октября в Белом доме, помощники Трампа представили ряд предложений, направленных помочь возобновить переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Одно из них предусматривает вышеуказанные условия. По словам одного из чиновников, если ООН откажется приостановить действие этих санкций, то США могут временно перестать следить за соблюдением данных рестрикций на такой же срок.

Как отмечает Time, Трамп согласился на предложение своих советников. При этом журнал особо отметил факт того, что в рамках этого совещания американский президент никак не отреагировал на предоставленную ему информацию о том, что КНДР занимается разработкой баллистических ракет подводных лодок. «Трамп решил, что переговоры с Северной Кореей должны продолжаться, несмотря на очевидное намерение этой страны развивать новый военный потенциал», — пишет журнал.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: КНДР, санкции, сделка, Дональд Трамп
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