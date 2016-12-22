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«Российская разведка съехала с катушек»: западные СМИ о новых «хакерах»
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«Российская разведка съехала с катушек»: западные СМИ о новых «хакерах»
Отравление Скрипалей, 13:23
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«Российская разведка съехала с катушек»: западные СМИ о новых «хакерах»
Несколько стран обвинили российские спецслужбы в причастности к нескольким хакерским атакам. Москва отрицает обвинения. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК
Фото: Netherlands Ministry of Defence

The Wall Street Journal, США

«Власти (Нидерландов, США и Канады. — РБК) правы в том, что стремятся разоблачить преступления, несмотря на давнее и зачастую разумное неприятие освещения всего, что касается контрразведки. Техническая сложность киберпреступлений очень часто позволяет таким лидерам-изгоям, как Владимир Путин, спрятать свои преступления, а симпатизирующим ему западным политикам — оправдать его.

Новые приключения ГРУ: в чем обвиняют россиян в США и Нидерландах
Политика

Скоординированные усилия нескольких стран показывают растущую готовность западных правительств информировать граждан об истинном масштабе киберугрозы, что важно для избирателей. Путина это не смущает, но вряд ли спасет от наказания».

The New York Times, США

«Скоординированная серия разоблачений хакеров из ГРУ подтвердила множество более ранних сообщений о российских взломщиках, работающих под причудливыми именами, такими как BadRabbit, Fancy Bear или Voodoo Bear. Эти сообщения были стремлением уменьшить ущерб от неловких откровений о неудачных операциях Кремля.

Скандал с обвинениями россиян в хакерских атаках. Главное
Политика

<...>

Неудавшееся нападение на Скрипаля, попавшиеся на допинге российские спортсмены, падение малайзийского авиалайнера в 2014 году нанесли огромный ущерб репутации России, а раскрытие информации о том, что российские хакеры из разведки пытались взломать серверы расследующих эти преступления организаций, только еще больше позорят Москву.

<...>

Что касается выборов 2016 года, Кремль, должно быть, задается вопросом, действительно ли помощь Дональду Трампу в Белом доме была триумфом, учитывая, что она не принесла ощутимых выгод, но породила огромное количество недоброжелательности и шквал обвинений и расследований. Кремль ответил в своей обычной манере, насмехаясь над обвинениями Запада. Путин, бывший агент КГБ, кажется, так и не понял, что немногие на Западе верят его пропагандистским выходкам или демонстрациям силы и что его безответственные кибератаки приводят к дальнейшему ухудшению и без того плохой репутации его страны в мире».

The Guardian, Великобритания

«Это, должно быть, один из самых неловких месяцев для российской военной разведки. <...> Несмотря на попытки помешать расследованию, шпионы ГРУ были раскрыты. Организация всегда имела репутацию смелой, подкрепленной связями с подразделениями спецназа и агентами, которые были в настоящем бою. <...> Отправленные в Нидерланды агенты были легко разоблачены с помощью Google, как выпускники элитной академии при ГРУ, и эта спецслужба теперь выглядит абсурдно неряшливой.

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Фотогалерея

<...> Россия заявила, что расследования фальшивы, а расследователи работают сообща с западной разведкой. Но большинство доказательств уже собраны, в том числе благодаря социальным сетям. Россия публично опровергнет последние сообщения и разоблачения о предполагаемых агентах ГРУ — у нее нет другой альтернативы. Но разоблачение нескольких последовательных операций в Европе должно вызвать вопросы о том, ведет ли российская военная разведка намеренные провокации или просто съехала с катушек».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Сергей Скрипаль , Нидерланды , кибершпионаж
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