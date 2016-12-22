Украина увидела в «Северном потоке-2» угрозу потери до 3% ВВП

Главными фискальными и экономическими рисками Киев считает реализацию проекта газопровода, активацию конфликта в Донбассе и обвал своей национальной валюты

Бетонирование труб для газопровода «Северный поток-2» (Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС)

Реализация проекта газопровода «Северный поток-2» усилит роль Германии как газового хаба для Западной и Центральной Европы и может лишить Украину примерно 2,5–3% ВВП. Об этом говорится в докладе (.pdf) Минфина республики.

Аналитики ведомства перечислили основные риски, которые в 2019 году угрожают экономике и бюджету страны: помимо строительства и запуска двух ниток газопровода из России это активизация вооруженного конфликта на востоке Украины, обвал гривны и увеличение импортной экспансии европейских потребительских товаров на внутреннем рынке.

Кроме этого, к потерям государственного бюджета в следующем году может привести введение налога на выведенный из страны капитал. Добиться стабильности в экономической и фискальной политике страны, отметили в Минфине, получится только благодаря реализации структурных реформ, которые предусмотрены программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

Проект «Северный поток-2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые должны пройти от России до Германии по дну Балтийского моря через юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

Против строительства трубопровода изначально протестовала Украина. В конце июня президент республики Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» российской местью за суд по спору «Газпрома» с «Нафтогазом». Он подчеркнул, что у проекта нет «ни экономической, ни энергетической цели», а сам он направлен на то, чтобы лишить Украину доходов от транзита газа. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивал потери Украины от «Северного потока-2» почти в $3 млрд. Он также ранее говорил о том, что от реализации проекта Украина может потерять до 3% своего ВВП.​

Со своей стороны Россия заверяла, что новый газопровод не станет причиной прекращения транзита российского газа через территорию Украины и является коммерческим и конкурентным проектом.​