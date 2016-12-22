ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,78 65,77 EUR Нал. 76,68 75,63 USD Бирж. 66,32 +0,45 EUR Бирж. 76,25 +0,62 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6582,80 +96,20 IMOEX 2485,92 -0,32% RTSI 1180,94 -1,26% Brent 86,05 +0,91% DJIA 26828,39 +0,20% Nasdaq 8025,09 +0,32%
Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании
Лента новостей
Грядущий рост НДС поднял прогноз по российскому авторынку на 2018 год 13:50, Бизнес Большинство видов малого бизнеса резко упало в цене 13:50, Свое дело Неполное погружение: что происходит с криптовалютой Tether 13:48, Крипто Козак выступил против включения дивидендов в тарифы 13:47, Бизнес Правительство пообещало затормозить рост тарифов на электроэнергию 13:33, Бизнес OMV отчиталась о вложении €500 млн в строительство «Северного потока-2» 13:31, Бизнес С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 13:29, РБК и Canon Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО 13:25, Политика Минфин поддержал идею создания ювелирного кластера в Костромской области 13:23, Бизнес Прощание с Романом Карцевым в Москве 13:22, Фотогалерея  Великобритания обвинила российскую разведку в атаке на WADA 13:22, Политика Греф предложил создать в России цифровое МЧС 13:18, Технологии и медиа Глазьев прокомментировал идею создания цифрового рубля 13:12, Крипто Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании 13:10, Бизнес Рынку предсказали колоссальный избыток платины: как поведут себя цены 13:09, Quote Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 13:02, РБК и Mastercard Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста съехал в воду 13:01, Общество Как рекрутинговый сервис PapaJobs в 2018 году надеется выручить $1,5 млн 12:44, Технологии и медиа Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 12:41, Политика Антивоспалительная диета: кому она нужна 12:41, Pink Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 12:36, РБК и Schneider Electric МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата 12:33, Политика В Костромской области нашли четвертого погибшего при крушении вертолета 12:31, Общество Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной 12:23, Бизнес Захарова назвала дезинформацией сообщения об обмене Сенцова на Бутину 12:19, Политика МИД назвал задержание сотрудника Совфеда в Норвегии шантажом 12:18, Политика
Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании
Бизнес, 13:10
0
Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании
Оператор «Северного потока — 2» объявил о старте тендера на поставку труб для альтернативного маршрута газопровода. Он должен пройти в обход Дании, которая до сих пор не разрешила строительство в своих территориальных водах
Фото: Christian Charisius / Reuters

Nord Stream 2 AG объявил конкурсные процедуры на поставку магистральной трубы для маршрута длиной порядка 70 км для обхода Дании в рамках строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков в кулуарах ПМГФ.

По его словам, в тендере участвуют все прежние поставщики труб для Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор и итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

Коваленков уточнил, что среди участников нет Загорского трубного завода. «Загорск не участвовал в проекте Nord Stream 2, там сложная процедура квалификации, получения сертификатов DNV. Мы готовились к проекту 2,5 года и быстро это не сделать», — сказал представитель ЧТПЗ.

Дания до сих пор не согласовала прокладку газопровода из России в своих территориальных водах. В августе оператор строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Он исключает проведение газопровода через территориальные воды Дании. В то же время компания-оператор подчеркивала, что подача заявки на новый маршрут не исключает предыдущий запрос на более предпочтительный вариант прокладки труб. Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и длиннее планировавшегося ранее на 36 км.

СМИ узнали о готовности России построить «Северный поток-2» за свой счет
Политика

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев.
Теги: Дания , «Северный поток - 2»
Главное
Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о готовности России построить «Северный поток-2» за свой счет Политика
Кремль заявил о способности России самой построить «Северный поток-2» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter