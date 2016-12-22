Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании

Оператор «Северного потока — 2» объявил о старте тендера на поставку труб для альтернативного маршрута газопровода. Он должен пройти в обход Дании, которая до сих пор не разрешила строительство в своих территориальных водах

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Nord Stream 2 AG объявил конкурсные процедуры на поставку магистральной трубы для маршрута длиной порядка 70 км для обхода Дании в рамках строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков в кулуарах ПМГФ.

По его словам, в тендере участвуют все прежние поставщики труб для Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор и итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

Коваленков уточнил, что среди участников нет Загорского трубного завода. «Загорск не участвовал в проекте Nord Stream 2, там сложная процедура квалификации, получения сертификатов DNV. Мы готовились к проекту 2,5 года и быстро это не сделать», — сказал представитель ЧТПЗ.

Дания до сих пор не согласовала прокладку газопровода из России в своих территориальных водах. В августе оператор строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Он исключает проведение газопровода через территориальные воды Дании. В то же время компания-оператор подчеркивала, что подача заявки на новый маршрут не исключает предыдущий запрос на более предпочтительный вариант прокладки труб. Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и длиннее планировавшегося ранее на 36 км.

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​