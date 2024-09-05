Как изменился состав правительства Украины. Инфографика
5 сентября Верховная рада Украины поддержала ряд назначений министров и высокопоставленных чиновников. Среди одобренных кандидатур — новый глава МИДа Андрей Сибига, занимавший должности первого замминистра иностранных дел и заместителя главы офиса президента.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что масштабные перестановки продиктованы необходимостью усилить некоторые направления работы правительства перед «важной осенью», однако детали уточнять не стал.
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