 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Как изменился состав правительства Украины. Инфографика

Кто занял должности уволившихся украинских политиков
Сюжет
Военная операция на Украине
5 сентября Верховная рада одобрила серию назначений министров и чиновников. Как изменился состав украинского правительства и офиса президента — в инфографике РБК

5 сентября Верховная рада Украины поддержала ряд назначений министров и высокопоставленных чиновников. Среди одобренных кандидатур — новый глава МИДа Андрей Сибига, занимавший должности первого замминистра иностранных дел и заместителя главы офиса президента.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что масштабные перестановки продиктованы необходимостью усилить некоторые направления работы правительства перед «важной осенью», однако детали уточнять не стал.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Сирина, Мария Лозовая
Украина увольнения Верховная рада Украины правительство Украины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 17:30
«Спартак» обыграл ЦСКА в хоккейном дерби МосквыСпорт, 21:52
В Тульской области произошел крупный пожар на заводе пластиков. ВидеоОбщество, 21:41
ОПЕК+ отложит увеличение добычи нефти с октября на два месяцаБизнес, 21:31
В музее в Волгограде попытались сжечь старинную кирху рядом с военкоматомПолитика, 21:21
РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиковТехнологии и медиа, 21:08
Почему нового премьера Франции Барнье считают ставленником Ле ПенПолитика, 21:02
Как изменился состав правительства Украины. ИнфографикаПолитика, 21:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На юго-востоке Киева прогремел взрывПолитика, 20:50
Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом увеличилось до десятиОбщество, 20:46
Объявленный в розыск Промес стал футболистом клуба из ДубаяСпорт, 20:44
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взяткеПолитика, 20:41
Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором «саммите мира»Политика, 20:40
Рудковская резко отреагировала на идею об открытой тренировке ТутберидзеСпорт, 20:34
Столтенберг заявил о праве Украины выбирать методы «ведения войны»Политика, 20:12