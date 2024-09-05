В белорусском Гомеле после падения беспилотника загорелся склад

Фото: mchs112by / Telegram

Беспилотник, предположительно сбитый в небе над Гомелем, упал на склад на окраине города, после чего в здании начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

«В результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что подразделения МЧС уже ликвидировали пожар, никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли.

Материал дополняется.