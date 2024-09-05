В белорусском Гомеле после падения беспилотника загорелся склад
Беспилотник, предположительно сбитый в небе над Гомелем, упал на склад на окраине города, после чего в здании начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.
«В результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что подразделения МЧС уже ликвидировали пожар, никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли.
Материал дополняется.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Брайан Мэй перенес инсульт
Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке
Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов