Как «радикально нормальное» интервью Харрис может помочь ее кампании

Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США. Беседа вышла неяркой, но, по мнению обозревателей, это даже неплохо: вице-президент избежала опасных для ее кампании ошибок. Подробнее — в статье РБК

Камала Харрис (Фото: Ron Sachs / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Почти месяц с того момента, как Камала Харрис приняла эстафету у Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от демократов, она непрерывно разъезжала по стране, участвуя в предвыборных митингах и мероприятиях по сбору средств. Несмотря на беспрецедентные обстоятельства своего выдвижения и повышенное внимание СМИ, за это время Харрис не дала ни одного интервью и не провела ни одной пресс-конференции. Первый разговор кандидата в президенты со СМИ — поддерживающим Демпартию телеканалом CNN — состоялся лишь 29 августа. 27-минутное интервью записали днем в Джорджии и пустили в эфир поздним вечером, сопроводив вставками с кадрами предвыборной кампании Харрис и рекламой, растянув тем самым выпуск до часа. На интервью также присутствовал кандидат в вице-президенты — губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Что Харрис сказала в своем первом интервью в качестве кандидата в президенты

Возможно, самым ярким моментом интервью стал рассказ Харрис, как Байден позвонил ей и сообщил о решении сняться с выборов. Харрис не стала спрашивать, одобряет ли он ее выдвижение на выборы, поскольку в тот момент она «думала не о себе, а о нем». «Я думаю, история покажет, что Джо Байден не только возглавлял администрацию, которая добилась таких выдающихся успехов, но и был… совершенно бескорыстным, и ставил американский народ на первое место», — отметила она.

В разговоре Харрис не стала углубляться в отдельные аспекты своей экономической программы и сложности их реализации, но довольно часто указывала на достижения нынешней администрации в развитии зеленой энергетики, замедлении инфляции и снижении цен на инсулин и другие рецептурные лекарства для пенсионеров. Она также обвинила Дональда Трампа в ухудшении показателей американской экономики и миграционном кризисе на южной границе США, но допустила, что назначит в свою администрацию члена Республиканской партии, не став называть конкретных имен. «Всю свою карьеру я стремилась к разнообразию мнений. Я думаю, что при принятии некоторых наиболее важных решений важно, чтобы за столом переговоров сидели люди с разными взглядами и разным опытом. И я думаю, что американской общественности пошло бы на пользу, если бы в моем кабинете был республиканец», — пояснила она.

Харрис также спросили, не сожалеет ли она, что после провальных дебатов Байдена с Трампом утверждала, будто президент в состоянии руководить страной еще четыре года. Она ответила отрицательно. «У него [Байдена] есть интеллект, целеустремленность, здравый смысл и характер, и я думаю, американский народ по праву заслуживает президента с такими качествами. В отличие от него у бывшего президента [Дональда Трампа] ничего этого нет», — заявила она.

Некоторые вопросы CNN были адресованы Уолцу. Один из них касался его заявлений о службе в Нацгвардии. В 2018 году, комментируя массовые убийства в американских школах, он сказал, что боевому оружию, которое он «носил на войне», место лишь на войне. Однако на самом деле в зоне боевых действий Уолц никогда не был: в 2003 году его батальон направили в Италию для оказания поддержки операции «Несокрушимая свобода», проводившейся США в Афганистане, но к боевым миссиям не привлекали. Видео вновь всплыло после того, как Харрис выдвинула Уолца в качестве кандидата в вице-президенты — и республиканцы не преминули воспользоваться возможностью обвинить демократа во лжи.

В интервью CNN Уолц не стал утвердительно отвечать на вопрос журналиста, оговорился ли он в 2018 году, но признал, что его супруга часто находит в его речи ошибки. «Я невероятно горжусь тем, что 24 года носил военную форму этой страны. В равной степени горжусь своей работой в государственных школах, как и в конгрессе или в качестве губернатора. Мой послужной список говорит сам за себя», — заявил он.

В последние месяцы Уолц проявил себя как ярый защитник права американцев на процедуру ЭКО: и до, и после своего выдвижения в вице-президенты губернатор Миннесоты рассказывал, что они с супругой долгое время не могли завести детей и лишь эта процедура помогла им исполнить долгожданную мечту. Политик использовал свою историю и для нападок на республиканского «номера два» Джей Ди Вэнса: «Если бы это зависело от него, я бы не завел семью с помощью ЭКО». Однако, как оказалось впоследствии, чета Уолц прибегла к другой процедуре — искусственной инсеминации. Она вызывает куда меньше возражений, поскольку, в отличие от ЭКО, не предполагает уничтожения неиспользованных эмбрионов, то есть не попадает под действия законов, ограничивающих аборты.

В отношении Уолца всплыла и другая неприятная история: когда в 2006 году он первый раз баллотировался в конгресс, его предвыборный штаб пытался скрыть факт его ареста за вождение в нетрезвом виде в 1995 году. Во время интервью Уолц вновь уклонился от прямого ответа о том, как американцам доверять ему в свете ложных заявлений об ЭКО и аресте в 1995 году. «Конечно, я признаю свои ошибки, когда совершаю их. Единственное, что я вам скажу, — это то, что я хотел бы, чтобы в этой стране нам не приходилось этого делать. Я говорил о наших проблемах с бесплодием, потому что это ад, и семьи это знают. И я рассказал о доступных методах лечения, которые помогли нам вырастить этих прекрасных детей. Это разительно отличается от мнения людей, которые пытаются отнять у нас эти права», — подчеркнул Уолц.

Как на интервью отреагировали наблюдатели

Большинство сходится во мнении, что интервью не было ярким, хотя ожидания были большими. Харрис и Уолц вели себя сдержанно и не сделали броских заявлений. О том, что интервью получилось «скучным», написал в своей соцсети и Трамп.

Обозреватель The Guardian Дэвид Смит характеризует интервью Харрис как «радикально нормальное»: политик превратила широко разрекламированный эфир в своего рода пит-стоп (остановка для дозаправки и смены шин во время автогонок), о котором вскоре позабудут. Однако это, может быть, и не так плохо, полагает Смит, и создает выгодный для демократов контраст с «чертовски странными людьми», как Уолц называет Трампа и Вэнса.

Главный вывод, который можно сделать из первого интервью Харрис в новом качестве, — она «неброский политик», в отличие от Трампа, считает журналист Daily Beast Джилл Филиппович. «Но она юрист и серьезный человек, и, хотя ее предвыборная кампания до сих пор была очень веселой, она привнесет в Белый дом трезвость и прагматизм, — пишет она. — Президентство Харрис может оказаться не таким захватывающим, как оскорбления Трампа и его выходки в духе реалити-шоу. Но у американцев есть выбор: хотим ли мы политику как развлечение или политиков, которые фокусируются на стоящих перед них задачами и добиваются своего?»

CNN отмечает, что Харрис была хорошо подготовлена к разговору и дисциплинирована и смогла избежать очевидных ошибок, которые бы навредили ее предвыборной кампании и заставили бы заниматься устранением имиджевого урона в преддверии первых теледебатов с Трампом 10 сентября. Однако она уклонялась от ответов на конкретные вопросы, вместо этого предпочитая говорить на общие темы, подчеркивает канал: что она будет делать на посту президента и как она будет реализовывать анонсированные экономические меры? Харрис не смогла дать четкий ответ на самый первый вопрос, прозвучавший в интервью: что она сделает в свой первый день в Белом доме? Вместо этого она рассказала про свой экономический план и работу по поддержке американских семей, закончив ответ расплывчатой фразой «В первый день нужно будет сделать несколько шагов».

Издание The Hill указывает на другое слабое место, которое обнажило интервью CNN, — переменчивость взглядов Харрис по ключевым вопросам. Когда ведущая спросила, не хочет ли та запретить добычу нефти при помощи гидроразрыва пластов (фрекинг), Харрис ответила, что «ясно дала понять на стадии дебатов в 2020 году, что не буду запрещать фрекинг». Тогда интервьюер прочла ее высказывание 2019 года с обещанием «несомненно» запретить подобный вид добычи нефти. То же самое касалось проблем миграции: если в 2020 году политик выступала за декриминализацию незаконного пересечения границы США, то в интервью CNN отметила, что у подобных действий должны быть последствия.