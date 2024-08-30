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Выборы президента США ,  
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Как «радикально нормальное» интервью Харрис может помочь ее кампании

Дональд Трамп назвал его скучным
Как «радикально нормальное» интервью Харрис может помочь ее кампании
Сюжет
Выборы президента США
Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США. Беседа вышла неяркой, но, по мнению обозревателей, это даже неплохо: вице-президент избежала опасных для ее кампании ошибок. Подробнее — в статье РБК
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Ron Sachs / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Почти месяц с того момента, как Камала Харрис приняла эстафету у Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от демократов, она непрерывно разъезжала по стране, участвуя в предвыборных митингах и мероприятиях по сбору средств. Несмотря на беспрецедентные обстоятельства своего выдвижения и повышенное внимание СМИ, за это время Харрис не дала ни одного интервью и не провела ни одной пресс-конференции. Первый разговор кандидата в президенты со СМИ — поддерживающим Демпартию телеканалом CNN — состоялся лишь 29 августа. 27-минутное интервью записали днем в Джорджии и пустили в эфир поздним вечером, сопроводив вставками с кадрами предвыборной кампании Харрис и рекламой, растянув тем самым выпуск до часа. На интервью также присутствовал кандидат в вице-президенты — губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Что Харрис сказала в своем первом интервью в качестве кандидата в президенты

Возможно, самым ярким моментом интервью стал рассказ Харрис, как Байден позвонил ей и сообщил о решении сняться с выборов. Харрис не стала спрашивать, одобряет ли он ее выдвижение на выборы, поскольку в тот момент она «думала не о себе, а о нем». «Я думаю, история покажет, что Джо Байден не только возглавлял администрацию, которая добилась таких выдающихся успехов, но и был… совершенно бескорыстным, и ставил американский народ на первое место», — отметила она.

В разговоре Харрис не стала углубляться в отдельные аспекты своей экономической программы и сложности их реализации, но довольно часто указывала на достижения нынешней администрации в развитии зеленой энергетики, замедлении инфляции и снижении цен на инсулин и другие рецептурные лекарства для пенсионеров. Она также обвинила Дональда Трампа в ухудшении показателей американской экономики и миграционном кризисе на южной границе США, но допустила, что назначит в свою администрацию члена Республиканской партии, не став называть конкретных имен. «Всю свою карьеру я стремилась к разнообразию мнений. Я думаю, что при принятии некоторых наиболее важных решений важно, чтобы за столом переговоров сидели люди с разными взглядами и разным опытом. И я думаю, что американской общественности пошло бы на пользу, если бы в моем кабинете был республиканец», — пояснила она.

Харрис также спросили, не сожалеет ли она, что после провальных дебатов Байдена с Трампом утверждала, будто президент в состоянии руководить страной еще четыре года. Она ответила отрицательно. «У него [Байдена] есть интеллект, целеустремленность, здравый смысл и характер, и я думаю, американский народ по праву заслуживает президента с такими качествами. В отличие от него у бывшего президента [Дональда Трампа] ничего этого нет», — заявила она.

Некоторые вопросы CNN были адресованы Уолцу. Один из них касался его заявлений о службе в Нацгвардии. В 2018 году, комментируя массовые убийства в американских школах, он сказал, что боевому оружию, которое он «носил на войне», место лишь на войне. Однако на самом деле в зоне боевых действий Уолц никогда не был: в 2003 году его батальон направили в Италию для оказания поддержки операции «Несокрушимая свобода», проводившейся США в Афганистане, но к боевым миссиям не привлекали. Видео вновь всплыло после того, как Харрис выдвинула Уолца в качестве кандидата в вице-президенты — и республиканцы не преминули воспользоваться возможностью обвинить демократа во лжи.

В интервью CNN Уолц не стал утвердительно отвечать на вопрос журналиста, оговорился ли он в 2018 году, но признал, что его супруга часто находит в его речи ошибки. «Я невероятно горжусь тем, что 24 года носил военную форму этой страны. В равной степени горжусь своей работой в государственных школах, как и в конгрессе или в качестве губернатора. Мой послужной список говорит сам за себя», — заявил он.

В последние месяцы Уолц проявил себя как ярый защитник права американцев на процедуру ЭКО: и до, и после своего выдвижения в вице-президенты губернатор Миннесоты рассказывал, что они с супругой долгое время не могли завести детей и лишь эта процедура помогла им исполнить долгожданную мечту. Политик использовал свою историю и для нападок на республиканского «номера два» Джей Ди Вэнса: «Если бы это зависело от него, я бы не завел семью с помощью ЭКО». Однако, как оказалось впоследствии, чета Уолц прибегла к другой процедуре — искусственной инсеминации. Она вызывает куда меньше возражений, поскольку, в отличие от ЭКО, не предполагает уничтожения неиспользованных эмбрионов, то есть не попадает под действия законов, ограничивающих аборты.

В отношении Уолца всплыла и другая неприятная история: когда в 2006 году он первый раз баллотировался в конгресс, его предвыборный штаб пытался скрыть факт его ареста за вождение в нетрезвом виде в 1995 году. Во время интервью Уолц вновь уклонился от прямого ответа о том, как американцам доверять ему в свете ложных заявлений об ЭКО и аресте в 1995 году. «Конечно, я признаю свои ошибки, когда совершаю их. Единственное, что я вам скажу, — это то, что я хотел бы, чтобы в этой стране нам не приходилось этого делать. Я говорил о наших проблемах с бесплодием, потому что это ад, и семьи это знают. И я рассказал о доступных методах лечения, которые помогли нам вырастить этих прекрасных детей. Это разительно отличается от мнения людей, которые пытаются отнять у нас эти права», — подчеркнул Уолц.

Как на интервью отреагировали наблюдатели

Большинство сходится во мнении, что интервью не было ярким, хотя ожидания были большими. Харрис и Уолц вели себя сдержанно и не сделали броских заявлений. О том, что интервью получилось «скучным», написал в своей соцсети и Трамп.

Обозреватель The Guardian Дэвид Смит характеризует интервью Харрис как «радикально нормальное»: политик превратила широко разрекламированный эфир в своего рода пит-стоп (остановка для дозаправки и смены шин во время автогонок), о котором вскоре позабудут. Однако это, может быть, и не так плохо, полагает Смит, и создает выгодный для демократов контраст с «чертовски странными людьми», как Уолц называет Трампа и Вэнса.

Главный вывод, который можно сделать из первого интервью Харрис в новом качестве, — она «неброский политик», в отличие от Трампа, считает журналист Daily Beast Джилл Филиппович. «Но она юрист и серьезный человек, и, хотя ее предвыборная кампания до сих пор была очень веселой, она привнесет в Белый дом трезвость и прагматизм, — пишет она. — Президентство Харрис может оказаться не таким захватывающим, как оскорбления Трампа и его выходки в духе реалити-шоу. Но у американцев есть выбор: хотим ли мы политику как развлечение или политиков, которые фокусируются на стоящих перед них задачами и добиваются своего?»

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Политика
Джо Байден

CNN отмечает, что Харрис была хорошо подготовлена к разговору и дисциплинирована и смогла избежать очевидных ошибок, которые бы навредили ее предвыборной кампании и заставили бы заниматься устранением имиджевого урона в преддверии первых теледебатов с Трампом 10 сентября. Однако она уклонялась от ответов на конкретные вопросы, вместо этого предпочитая говорить на общие темы, подчеркивает канал: что она будет делать на посту президента и как она будет реализовывать анонсированные экономические меры? Харрис не смогла дать четкий ответ на самый первый вопрос, прозвучавший в интервью: что она сделает в свой первый день в Белом доме? Вместо этого она рассказала про свой экономический план и работу по поддержке американских семей, закончив ответ расплывчатой фразой «В первый день нужно будет сделать несколько шагов».

Издание The Hill указывает на другое слабое место, которое обнажило интервью CNN, — переменчивость взглядов Харрис по ключевым вопросам. Когда ведущая спросила, не хочет ли та запретить добычу нефти при помощи гидроразрыва пластов (фрекинг), Харрис ответила, что «ясно дала понять на стадии дебатов в 2020 году, что не буду запрещать фрекинг». Тогда интервьюер прочла ее высказывание 2019 года с обещанием «несомненно» запретить подобный вид добычи нефти. То же самое касалось проблем миграции: если в 2020 году политик выступала за декриминализацию незаконного пересечения границы США, то в интервью CNN отметила, что у подобных действий должны быть последствия.

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Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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