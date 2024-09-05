Премьер Малайзии начал по-русски свое выступление на ВЭФ
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своей вступительной речи на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заговорил на русском языке. Трансляцию вел РБК.
«Здравствуйте!» — сказал Ибрагим, обратившись к президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Китая Хань Чжэну.
Выступление Ибрагим завершил также на русском: «Большое спасибо!»
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