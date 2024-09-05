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ВЭФ-2024 ,  
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Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на форуме. По его словам, ожидается «весьма содержательное <...> выступление президента» и содержательная панельная дискуссия потом.

Путин отметил важность нового регионального самолета для Дальнего Востока
Общество
Владимир Путин

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

3 сентября Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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