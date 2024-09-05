Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на форуме. По его словам, ожидается «весьма содержательное <...> выступление президента» и содержательная панельная дискуссия потом.
Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
3 сентября Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
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