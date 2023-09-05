Международный профсоюз стал нежелательным из-за срыва разгрузки судов
Зарегистрированная в Британии Международная федерация транспортных рабочих (ITF) признана нежелательной организацией в России, сообщает Генпрокуратура.
В надзорном ведомстве заявили, что по инициативе Секции докеров, входящей в состав организации, подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших туда российских судов.
Лидеры организации — граждане Великобритании и Австралии — выступали с «резкими антироссийскими заявлениями» и осуждали проведение военной операции на Украине.
Одним из основных направлений работы ITF прокуратура называет «содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов», зарегистрированных в России либо принадлежащих российским компаниям или гражданам.
В рамках санкций против России Великобритания в феврале 2022 года закрыла порты для российских судов; аналогичные меры приняли Евросоюз и США.
Среди других причин внесения ITF в перечень нежелательных организаций Генпрокуратура назвала сбор более чем $500 тыс. в поддержку Украины, а также размещение «политизированных публикаций», которые формируют негативный образ России за рубежом.
Международная федерация транспортных рабочих была основана в конце 1890-х годов. На ее сайте говорится, что организация объединяет 740 профсоюзов работников транспорта из более чем 150 стран и помогает «обеспечить права, равенство и справедливость». Из российских организаций в федерации состоят:
- Профессиональный союз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России;
- Профсоюз работников связи России;
- Российский профсоюз докеров;
- Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России;
- Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
- Северо-Западная профсоюзная организация плавсостава;
- Российский профессиональный союз моряков;
- Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей.
Штаб-квартира ITF находится в Лондоне, у нее также есть представительства в Абиджане, Аммане, Женеве, Гонконге, Монреале, Найроби, Нью-Дели, Панаме, Рио-де-Жанейро, Сингапуре, Сиднее и Токио. Генсек организации — Стивен Коттон. Объединение призывало к прекращению боев на Украине и возобновлению переговоров Москвы и Киева.
РБК обратился за комментарием в ITF.