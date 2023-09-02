Фальков уволил главу Института РАН после статьи о российской пропаганде

Гарбузов возглавлял Институт США и Канады РАН с 2016 года. Его уволили после того, как он опубликовал статью, в которой рассуждает о пропаганде и называет Россию «заложницей собственного имперского комплекса»

Валерий Фальков (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Историка и политолога, доктора исторических наук Валерия Гарбузова, выпустившего статью в том числе с рассуждениями о «тотальной» российской пропаганде, уволили с поста директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) в соответствии с приказом министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщили РБК в пресс-службе института.

«После публикации статьи Гарбузова Валерия Николаевича в «Независимой газете» 29 августа 2023 года вышел приказ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В.Н. о расторжении трудового договора с Валерием Николаевичем в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом такого решения в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации», — заявили в учреждении.

Статья Гарбузова вышла в «Независимой газете» 29 августа. В ней он в том числе рассуждает о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде.

По мнению ученого, на волне антизападных настроений «в атмосфере псевдопатриотического безумства», охватившего регулярно слушающее «старые песни о главном» население России, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание. «Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу», — написал Гарбузов.

В России, по его мнению, происходит «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — «о кризисе глобализации и всего «англо-саксонского» мира, о новой антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, о великой мировой антиамериканской революции и в целом об упадке Запада».

Говоря о доминировании США в мире, ученый заявил, что это «объективный постоянно действующий фактор, начавший процесс своего формирования с начала XX века и существующий (к глубокой печали современных отечественных псевдопатриотов) до сих пор».

Россию Гарбузов называет одной из трех супердержав с собственными геополитическими программами, но считает ее «заложницей собственного имперского комплекса». «Именно этим и объясняется ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несет миру», — написал он. Современная Россия как правопреемница Советского союза переживает сегодня «отложенный постимперский синдром», полагает Гарбузов.

Через несколько дней после выхода статьи, 2 сентября, Гарбузов сообщил, что трудовой договор с ним решили расторгнуть.

В Институте США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Гарбузов работал с 2000 года. Он автор свыше 90 научных работ по проблема теории и практики современного американского консерватизма, отношений государства и общества, внутренней и внешней политики США. В 1997-1998 года проходил стажировку штатах. С 2006 года был заместителем ИСКРАН, возглавил институт в апреле 2016 года.