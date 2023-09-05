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Экс-куратор Украины в Кремле подал в отставку с поста главы МИД Абхазии

Экс-куратор Украины в Кремле Ардзинба подал в отставку с поста главы МИД Абхазии
Ардзинба руководит абхазским МИДом с ноября 2021 года. До этого работал в администрации президента России, где возглавлял департамент по Украине. О причинах его отставки с поста главы МИДа не сообщается
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, руководивший им с ноября 2021 года, написал заявление об освобождении от занимаемой должности.

«Ардзинба сообщил коллективу о том, что уходит с должности министра иностранных дел, и написал соответствующее заявление», — сообщил собеседник ТАСС в министерстве. Причину такого решения там не назвали.

Как отмечает источник «Интерфакса», президент Абхазии Аслан Бжания отставку министра пока не принял.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации президента Республики Абхазия.

Ардзинба родился в Сухуме, в прошлом был сотрудником администрации президента России. В частности, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, где возглавлял департамент, курирующий Украину. Кроме того, он родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы.

После ухода из администрации президента Ардзинба в октябре 2018 года возглавил Межконфессиональный общественный совет по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Затем в ноябре 2020-го сообщил РБК о планах создать в Абхазии новую партию «Будущее Абхазии», которую впоследствии и возглавил.

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Министерство иностранных дел Абхазии Ардзинба возглавляет с ноября 2021 года. При его руководстве помимо прочего Россия ратифицировала соглашение с Абхазией по вопросам двойного гражданства: в документе говорится, что граждане каждой из двух стран могут принимать гражданство другой участницы соглашения без отказа от уже имеющегося. Всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые обладали таким статусом на 26 августа 2008 года, Россия предоставила право принятия в свое гражданство в упрощенном порядке.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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