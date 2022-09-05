Эстонские военные готовят закон о партизанской войне

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Главу компании-организатора тура на Камчатку, где погибли люди, задержали Общество, 14:24
WSJ: террористы начали использовать NFT для пропаганды и сбора средств Крипто, 14:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
Запорожская ВГА сообщила об ударе по гуманитарному штабу в Энергодаре Политика, 14:14
Боррель заявил, что наличие Шенгена не гарантирует россиянам въезд в ЕС Политика, 14:07
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 14:07
Поздняков объяснил отказ дочери уехать с мужем в США любовью к Родине Спорт, 14:01
«Яндекс» решил повысить оклады сотрудникам вместо выплат опционов Бизнес, 14:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Акции европейских компаний упали на фоне обострения газового кризиса Инвестиции, 13:58
Дочь главы ОКР решила развестись с уехавшим в США саблистом Спорт, 13:51
Вопросы, которые управляют переговорами: как задать и что ждать в ответ Pro, 13:48
В институте Минфина предложили новую модель выплат пособий по безработице Экономика, 13:44
Что нужно знать об аппаратных технологиях коррекции фигуры РБК и Вирсавия, 13:44
12 вопросов педиатру: диагнозы-пустышки, ковид, грипп и здоровый рацион Социальная экономика, 13:38
Политика ,  
0 

Эстонские военные готовят закон о партизанской войне

В Минобороны Эстонии собираются готовить вооруженное подполье и делать схроны на случай захвата части территории страны
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Министерство обороны Эстонии подготовило законопроект, который позволит стране готовиться к партизанской войне на случай оккупации части территории. Как сообщает ERR, документ предполагает создание необходимой инфраструктуры, в частности конспиративных квартир и сронов с оружием, подготовки агентурной сети и групп вооруженного сопротивления.

Как объяснил журналистам представитель Минобороны Маргит Гросс, готовиться к эффективному сопротивлению нужно в мирное время. Для этого военным нужны дополнительные полномочия, которых у них пока нет. Например, речь идет о вербовке людей, которые будут входить в подполье. Эстонские военные посчитали, что к сотрудничеству необходимо привлечь 0,1% граждан, которые уже в мирное время будут знакомы друг с другом, а потому в случае начала войны им не придется искать единомышленников.

Эстония пообещала запретить въезд большинству россиян «в течение недель»
Политика
Урмас Рейнсалу

Эксперт Центра оборонных исследований Иво Юурвеэ заявил ERR, что предложение Минобороны подразумевает организацию движения, схожего с «лесными братьями», возникшего после присоединения Прибалтики к СССР. Однако, тогда ситуация для партизан осложнялась тем, что в их ряды удавалось внедряться сотрудникам советских спецслужб.

На прошлой неделе в Эстонии прошли совместные учения НАТО, в которых приняли участие более 800 военнослужащих из Великобритании, Франции и Дании с применением танков, бронетранспортеров, противотанковых орудий. Местом для проведения учений был выбран полигон в районе города Тапа в северо-восточной части страны (примерно в 150 км от границы с Ленинградской областью России).

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Эстония НАТО партизанская война
Материалы по теме
Захарова предложила бросить камни в посольство Эстонии из-за главы МИДа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter