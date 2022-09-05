Эстонские военные готовят закон о партизанской войне

В Минобороны Эстонии собираются готовить вооруженное подполье и делать схроны на случай захвата части территории страны

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Министерство обороны Эстонии подготовило законопроект, который позволит стране готовиться к партизанской войне на случай оккупации части территории. Как сообщает ERR, документ предполагает создание необходимой инфраструктуры, в частности конспиративных квартир и сронов с оружием, подготовки агентурной сети и групп вооруженного сопротивления.

Как объяснил журналистам представитель Минобороны Маргит Гросс, готовиться к эффективному сопротивлению нужно в мирное время. Для этого военным нужны дополнительные полномочия, которых у них пока нет. Например, речь идет о вербовке людей, которые будут входить в подполье. Эстонские военные посчитали, что к сотрудничеству необходимо привлечь 0,1% граждан, которые уже в мирное время будут знакомы друг с другом, а потому в случае начала войны им не придется искать единомышленников.

Эксперт Центра оборонных исследований Иво Юурвеэ заявил ERR, что предложение Минобороны подразумевает организацию движения, схожего с «лесными братьями», возникшего после присоединения Прибалтики к СССР. Однако, тогда ситуация для партизан осложнялась тем, что в их ряды удавалось внедряться сотрудникам советских спецслужб.

На прошлой неделе в Эстонии прошли совместные учения НАТО, в которых приняли участие более 800 военнослужащих из Великобритании, Франции и Дании с применением танков, бронетранспортеров, противотанковых орудий. Местом для проведения учений был выбран полигон в районе города Тапа в северо-восточной части страны (примерно в 150 км от границы с Ленинградской областью России).