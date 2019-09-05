Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров

Глава ЦИК не исключила, что «видные оппозиционеры» могли осознанно допустить ошибки в подписях, которые не позволили зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму. Выборы она назвала только предлогом для акций протеста в столице

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции. «Судя по тем грубым ошибкам, которые допустили наши видные оппозиционеры, мне трудно представить, что люди с юридическим образованием, имея в ряде случаев самоуверенных представителей, могли их допустить нечаянно», — заявила она.

«Или это осознанно было сделано, понимая, что вот эти крючочки, которые они заложили, не позволят их зарегистрировать? Или это недопустимая небрежность?» — продолжила председатель ЦИК.

В допуске до участия в выборах было отказано 12 оппозиционерам, напомнила Памфилова. В то же время зарегистрирована была «примерно половина» кандидатов от внесистемной оппозиции — не менее десяти человек.

«Для нас стала неприятным сюрпризом просто буря информационная — о том, что «правильные» кандидаты прилежно собирали подписи избирателей, а их велено не пускать на выборы, поскольку они грозные оппозиционеры и власть их страшно боится», — заявила Памфилова.