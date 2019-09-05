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Выборы в Мосгордуму ,  
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Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава ЦИК не исключила, что «видные оппозиционеры» могли осознанно допустить ошибки в подписях, которые не позволили зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму. Выборы она назвала только предлогом для акций протеста в столице

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции. «Судя по тем грубым ошибкам, которые допустили наши видные оппозиционеры, мне трудно представить, что люди с юридическим образованием, имея в ряде случаев самоуверенных представителей, могли их допустить нечаянно», — заявила она.

«Или это осознанно было сделано, понимая, что вот эти крючочки, которые они заложили, не позволят их зарегистрировать? Или это недопустимая небрежность?» — продолжила председатель ЦИК.

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В допуске до участия в выборах было отказано 12 оппозиционерам, напомнила Памфилова. В то же время зарегистрирована была «примерно половина» кандидатов от внесистемной оппозиции — не менее десяти человек.

«Для нас стала неприятным сюрпризом просто буря информационная — о том, что «правильные» кандидаты прилежно собирали подписи избирателей, а их велено не пускать на выборы, поскольку они грозные оппозиционеры и власть их страшно боится», — заявила Памфилова.

По ее словам, «рукотворная буря» возникла посте того, как оппозиционные кандидаты выдвинули ЦИК ультиматум: «Требуем нас всех зарегистрировать без индивидуальных проверок, поскольку подписи мы собирали, и этого достаточно. Иначе — митинги и протесты». При этом, считает глава Центризбиркома, ультиматум был выдвинут в качестве предупредительной меры против возможных отказов в допуске до выборов.

Как заявила Памфилова, выборы стали предлогом для того, «чтобы периодически выводить людей на улицу с нарастающим эффектом». «Не было бы выборов в Мосгордуму — нашелся бы другой, еще более эмоционально-чувствительный повод», — считает она.

Отказ по таким же основаниям получили не только оппозиционеры, но и 44 кандидата, лояльных или нейтральных к власти, отметила она. «Я не знаю никого, кто обладает полной и объективной информацией о том, кто и как собирал подписи», — заявила Памфилова.

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Глава ЦИК отметила, что просила предоставить ей материалы по нарушениям, однако получала ссылки на посты в соцсетях либо ролики в интернете. По словам Памфиловой, в ЦИК до начала регистрации не поступало жалоб от оппозиции или избиркомов. «Поэтому все разговоры о нарушениях, которыми сейчас оперируют как доказательствами, не подтверждены ни заявлениями в правоохранительные органы, ни жалобами в ЦИК», — заявила Памфилова.

Среди независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, — юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы и другие. Центризбирком и окружные комиссии объясняли отказ тем, что в сданных подписях в поддержку их выдвижения графологи нашли слишком много брака. Кандидаты настаивали, что поддельными были признаны подписи реальных людей, а экспертиза велась непрозрачно.

Акции протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов продолжаются в Москве с середины июля. Часть из них была согласована, часть — нет, несогласованные сопровождались массовыми задержаниями. После несанкционированной акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек и заведено уголовное дело о массовых беспорядках.
 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, подписи
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