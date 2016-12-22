Пентагон предложит Индии оборонное соглашение из-за санкций против России

Договоренность стороны обсуждают на фоне угроз США ввести против индийских властей санкции. Вашингтон не устраивают планы Нью-Дели закупить у Москвы несколько С-400. Также США требуют от Индии сократить закупки нефти у Ирана

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Министр обороны США Джеймс Мэттис​ заявил о том, что он готов подписать ключевое соглашение о сотрудничестве в области обороны с Индией. Об этом глава ведомства сообщил во время общения с журналистами, передает Bloomberg.

Индия в конце мая согласовала с Россией поставку нескольких комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму не менее $6 млрд, говорили РБК два источника в Минобороны. В США, реагируя на это, заявили, что не исключают возможности введения против Нью-Дели санкций за покупку у России оружия. Российская госкомпания по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения «Рособоронэкспорт» находится под различными санкциями США. В частности он внесен в санкцонный список закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который позволяет вводить вторичные санкции против контрагентов. Также, как напоминает Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы Нью-Дели значительно сократили закупки нефти у Ирана, но индийские власти с такими требованиями пока не соглашаются.

По этому вопросу, а также по вопросу об отказе Нью-Дели от российских ЗРК США и Индия уже не первый месяц ведут переговоры. Их очередной раунд, по словам Мэттиса, был назначен на 6 сентября. Если правительство индийского премьер-министра Нарендра Моди не согласится на условия Вашингтона, Соединенные Штаты угрожают ему экономическими санкциями, замечает Bloomberg.

«[В переговорах] мы практически здесь уже на американской стороне», — рассказал журналистам о ходе американо-индийского диалога глава Минобороны США. Договор в области обороны, который Мэттис уже готов подписать с Нью-Дели, по его словам, позволит Штатам делиться с Индией «более чувствительными оборонными технологиями». Раскрывать остальных деталей об этой сделке глава ведомства отказался.

Обсуждение этой договоренности, как уточняет Bloomberg, станет ключевым вопросом на встречах 6 сентября между Мэттисом, а также государственным секретарем США Майком Помпео с их индийскими коллегами. Нью-Дели на этих переговорах представят индийский министр обороны Нирмала Ситараман и министр иностранных дел страны Сушма Сварадж.

Стороны, как заметил Мэттис, в ходе этих встреч, скорее всего, обсудят запланированную Индией покупку у России ЗРК С-400. «Свобода — это даже если временами государства не соглашаются друг с другом, это не значит, что мы не можем быть партнерами», — заключил министр обороны США.​