ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,94 67,74 EUR Нал. 80,08 78,79 USD Бирж. 68,25 +0,14 EUR Бирж. 79,39 +0,47 USD ЦБ. 68,46 +0,19 EUR ЦБ. 79,14 +0,12 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6930,10 -427,90 IMOEX 2321,33 -0,64% RTSI 1068,88 -1,23% Brent 77,25 -1,57% DJIA 25971,22 +0,07% Nasdaq 7995,17 -1,19%
Пентагон предложит Индии оборонное соглашение из-за санкций против России
Лента новостей
Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой 00:00, Экономика Полиция пришла с проверкой в офис псковского «Яблока» 00:00, Политика Организатор семинара Тони Роббинса назвал сумму выплаченного ему гонорара 05 сен, 23:53, Общество Пентагон предложит Индии оборонное соглашение из-за санкций против России 05 сен, 23:40, Политика Как производят мраморную говядину в России 05 сен, 23:29, РБК и Мираторг На учения в Средиземном море из России прилетели два ракетоносца Ту-160 05 сен, 23:05, Политика «Роснефть» вышла из проекта «Печора СПГ» из-за отсутствия перспектив 05 сен, 22:35, Бизнес Трамп опроверг обсуждение убийства Асада 05 сен, 21:54, Политика В ФБК ответили на претензии ЦИК к Google из-за видео Навального 05 сен, 21:51, Политика На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,6 05 сен, 21:44, Общество Пентагон заявил об отсутствии данных о химоружии у сирийской оппозиции 05 сен, 21:39, Политика Турция сообщила России о рисках из-за удара по Идлибу 05 сен, 21:31, Политика «Спартак» объявил сроки восстановления основного защитника после операции 05 сен, 21:30, Спорт МИД усомнился в подлинности фото причастных к «делу Скрипалей» россиян 05 сен, 21:22, Политика Чем грозит Москве обвинение «сотрудников ГРУ» в отравлении Скрипалей 05 сен, 21:08, Политика В Кабуле жертвами двух взрывов стали 20 человек 05 сен, 21:04, Общество Генсек НАТО приветствовал новые данные о подозреваемых в «деле Скрипалей» 05 сен, 20:50, Политика Прокуратура Бельгии начала расследование смерти вице-президента НЛМК 05 сен, 20:36, Общество Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным от властей за всю историю РПЦ 05 сен, 20:33, Общество Парагвай заявил о переносе посольства обратно из Иерусалима в Тель-Авив 05 сен, 20:19, Политика Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 82 руб. 05 сен, 20:12, Экономика После убийства Захарченко в ДНР и ЛНР решили провести выборы 05 сен, 20:08, Политика ВОЗ выявила недостаток физической активности почти у 30% населения Земли 05 сен, 20:00, Общество Минэкономразвития увеличило прогноз по оттоку капитала на $23 млрд 05 сен, 19:41, Экономика Кадыров назвал имя нового главного тренера «Ахмата» 05 сен, 19:38, Спорт Генпрокуратура Украины займется недостоверной декларацией главы Минэнерго 05 сен, 19:26, Общество Максакова рассказала об угрозах от «украинских патриотов» 05 сен, 19:25, Политика Суд приговорил модель Киру Майер к колонии за нападение на полицейского 05 сен, 19:13, Общество
Пентагон предложит Индии оборонное соглашение из-за санкций против России
Политика, 05 сен, 23:40
0
Пентагон предложит Индии оборонное соглашение из-за санкций против России
Договоренность стороны обсуждают на фоне угроз США ввести против индийских властей санкции. Вашингтон не устраивают планы Нью-Дели закупить у Москвы несколько С-400. Также США требуют от Индии сократить закупки нефти у Ирана
Фото: Natacha Pisarenko / AP

Министр обороны США Джеймс Мэттис​ заявил о том, что он готов подписать ключевое соглашение о сотрудничестве в области обороны с Индией. Об этом глава ведомства сообщил во время общения с журналистами, передает Bloomberg.

Индия в конце мая согласовала с Россией поставку нескольких комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму не менее $6 млрд, говорили РБК два источника в Минобороны. В США, реагируя на это, заявили, что не исключают возможности введения против Нью-Дели санкций за покупку у России оружия. Российская госкомпания по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения «Рособоронэкспорт» находится под различными санкциями США. В частности он внесен в санкцонный список закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который позволяет вводить вторичные санкции против контрагентов. Также, как напоминает Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы Нью-Дели значительно сократили закупки нефти у Ирана, но индийские власти с такими требованиями пока не соглашаются.

По этому вопросу, а также по вопросу об отказе Нью-Дели от российских ЗРК США и Индия уже не первый месяц ведут переговоры. Их очередной раунд, по словам Мэттиса, был назначен на 6 сентября. Если правительство индийского премьер-министра Нарендра Моди не согласится на условия Вашингтона, Соединенные Штаты угрожают ему экономическими санкциями, замечает Bloomberg.

«[В переговорах] мы практически здесь уже на американской стороне», — рассказал журналистам о ходе американо-индийского диалога глава Минобороны США. Договор в области обороны, который Мэттис уже готов подписать с Нью-Дели, по его словам, позволит Штатам делиться с Индией «более чувствительными оборонными технологиями». Раскрывать остальных деталей об этой сделке глава ведомства отказался.

Россия и Индия согласовали условия поставки С-400 на $6 млрд
Политика

Обсуждение этой договоренности, как уточняет Bloomberg, станет ключевым вопросом на встречах 6 сентября между Мэттисом, а также государственным секретарем США Майком Помпео с их индийскими коллегами. Нью-Дели на этих переговорах представят индийский министр обороны Нирмала Ситараман и министр иностранных дел страны Сушма Сварадж.

Стороны, как заметил Мэттис, в ходе этих встреч, скорее всего, обсудят запланированную Индией покупку у России ЗРК С-400. «Свобода — это даже если временами государства не соглашаются друг с другом, это не значит, что мы не можем быть партнерами», — заключил министр обороны США.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: С-400 , Индия , Вашингтон
Главное
Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой Экономика
Материалы по теме
Власти Турции рассказали о переговорах с Россией по поставкам C-400 Политика
Крымские военные получили зенитно-ракетную систему C-400 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter