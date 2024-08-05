 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Обменянная разведчица заявила об угрозах Аргентины отдать ее детей другим

Обменянная разведчица Дульцева: Аргентина угрожала оставить детей другой семье
Дульцевы воспитывали детей как испаноговорящих католиков, а за границей представлялись супружеской парой из Аргентины. По словам Анны Дульцевой, аргентинская сторона грозила передать их детей приемной семье, но вмешалась Словения
Анна и Артем Дульцевы с детьми
Анна и Артем Дульцевы с детьми (Фото: Михаил Воскресенский / Sputnik / Reuters)

Аргентинские власти угрожали отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся в Россию в результате обмена, в приемную семью. Об этом Анна Дульцева рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».

«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Что дети могут быть отданы в приемную, в другую семью», — сказала она.

По словам Дульцевой, спецслужба Словении тоже делала все возможное, чтобы оставить детей в стране вместе с родителями.

В репортаже журналист рассказал, что Дульцевы воспитывали детей как испаноговорящих католиков. В Кремле также пояснили, что дети по возвращении не знали русского языка и считали себя аргентинцами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дети Дульцевых узнали, что они русские, только когда самолет вылетел из Анкары.

Беспрецедентный обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел 1 августа в столице Турции. В нем участвовали 26 человек, содержавшихся в СИЗО и тюрьмах семи государств — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе Дульцевы и двое их детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.

Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее муж занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения также передала российской стороне их несовершеннолетних детей — сына и дочь.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
разведчики Аргентина Дети Словения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 17:54
Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей, узнавших, что они русскиеПолитика, 21:34
Испанские футболисты вышли в финал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:29
Президент Бангладеш объявил о роспуске парламентаПолитика, 21:29
Перед матчем «Спартака» вместо гимна России включили We Are the ChampionsСпорт, 21:20
Скалолазка из Польши дважды за день побила свой же мировой рекордСпорт, 21:19
Путин распространил выплаты в случае гибели на сотрудников СКПолитика, 21:19
Романцев нанес символический удар перед матчем «Спартака»Спорт, 21:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Судья из Узбекистана получил травму в полуфинале Олимпиады по футболуСпорт, 21:09
Как Трамп и Вэнс неосторожными заявлениями снизили свои шансы на победуПолитика, 21:00
ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубляФинансы, 20:53
Умер трехкратный олимпийский чемпион в гребле Вячеслав ИвановСпорт, 20:45
Росавиация заявила от отсутствии угрозы для рейсов в ИзраильОбщество, 20:44
Украина назвала поспешным решение Мали о разрыве дипотношенийПолитика, 20:39
«РИА Новости» узнало подробности об имуществе арестованного ШестероваПолитика, 20:34