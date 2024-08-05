Обменянная разведчица заявила об угрозах Аргентины отдать ее детей другим

Дульцевы воспитывали детей как испаноговорящих католиков, а за границей представлялись супружеской парой из Аргентины. По словам Анны Дульцевой, аргентинская сторона грозила передать их детей приемной семье, но вмешалась Словения

Анна и Артем Дульцевы с детьми (Фото: Михаил Воскресенский / Sputnik / Reuters)

Аргентинские власти угрожали отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся в Россию в результате обмена, в приемную семью. Об этом Анна Дульцева рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».

«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Что дети могут быть отданы в приемную, в другую семью», — сказала она.

По словам Дульцевой, спецслужба Словении тоже делала все возможное, чтобы оставить детей в стране вместе с родителями.

В репортаже журналист рассказал, что Дульцевы воспитывали детей как испаноговорящих католиков. В Кремле также пояснили, что дети по возвращении не знали русского языка и считали себя аргентинцами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дети Дульцевых узнали, что они русские, только когда самолет вылетел из Анкары.

Беспрецедентный обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел 1 августа в столице Турции. В нем участвовали 26 человек, содержавшихся в СИЗО и тюрьмах семи государств — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе Дульцевы и двое их детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.

Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее муж занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения также передала российской стороне их несовершеннолетних детей — сына и дочь.