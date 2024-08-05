Обменянная разведчица заявила об угрозах Аргентины отдать ее детей другим
Аргентинские власти угрожали отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся в Россию в результате обмена, в приемную семью. Об этом Анна Дульцева рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».
«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Что дети могут быть отданы в приемную, в другую семью», — сказала она.
По словам Дульцевой, спецслужба Словении тоже делала все возможное, чтобы оставить детей в стране вместе с родителями.
В репортаже журналист рассказал, что Дульцевы воспитывали детей как испаноговорящих католиков. В Кремле также пояснили, что дети по возвращении не знали русского языка и считали себя аргентинцами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дети Дульцевых узнали, что они русские, только когда самолет вылетел из Анкары.
Беспрецедентный обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел 1 августа в столице Турции. В нем участвовали 26 человек, содержавшихся в СИЗО и тюрьмах семи государств — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе Дульцевы и двое их детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.
Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее муж занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения также передала российской стороне их несовершеннолетних детей — сына и дочь.
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram