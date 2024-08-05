МЧС Украины опровергло данные о пожаре на заводе «Турбоатом» в Харькове
Возгорание, которое произошло в Харькове, не затронуло территорию завода «Турбоатом», горел другой инфраструктурный объект, сообщил «24 каналу» спикер Главного управления ГСЧС Украины по Харьковской области Евгений Василенко.
О том, что в Харькове близ завода по производству турбин для атомных, тепло- и гидроэлектростанций «Турбоатом» произошел пожар, ранее сообщило издание «Страна». На кадрах, которые показал портал, видны мощное возгорание и большой столб черного дыма.
Генеральный директор «Харьковских тепловых сетей» Евгений Кауркин рассказал «Суспiльне», что пожар произошел на территории одного из объектов инфраструктуры Харькова. Из-за аномальной жары загорелась деревянная часть грядильной установки.
«Турбоатом» (сейчас — АО «Украинские энергетические машины») — завод, специализирующийся на выпуске паровых турбин для теплоэлектроцентралей, а также тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Также он выпускает газовые турбины и парогазовые установки для теплоэлектростанций и другое энергетическое оборудование.
Установка не использовалась в течение 20 лет, ее планировали демонтировать, сообщил собеседник издания.
Пожар произошел около 16:30 по местному времени, его потушили за 20 минут, рассказал Василенко. По словам Кауркина, персонал предприятия не пострадал, оборудование также не получило повреждений.
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