В России признали нежелательным Фонд Конрада Аденауэра
Генпрокуратура признала нежелательной организацией немецкий Фонд Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.), что означает запрет на ее деятельность в России.
Представительство фонда в России работало с 1990 года.
Прокуратура сочла, что фонд «распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему» и «активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции».
Организация называла свое представительство в России площадкой для конструктивного обмена мнениями между российскими и немецкими политиками и экспертным сообществом.
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