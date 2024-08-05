В России признали нежелательным Фонд Конрада Аденауэра

Генпрокуратура признала нежелательной организацией немецкий Фонд Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.), что означает запрет на ее деятельность в России.

Представительство фонда в России работало с 1990 года.

Прокуратура сочла, что фонд «распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему» и «активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции».

Организация называла свое представительство в России площадкой для конструктивного обмена мнениями между российскими и немецкими политиками и экспертным сообществом.

Материал дополняется.