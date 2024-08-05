В Швейцарии 13 человек заподозрили в наемничестве на Украине

В Швейцарии ведут 13 дел из-за наемничества на Украине. За военную службу за границей в Швейцарии предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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Швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан страны, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах, рассказал официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер «РИА Новости».

«В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — заявил он.

Имменхаузер напомнил, что ст. 94 швейцарского военно-уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за границей.

Одного из швейцарцев, в отношении которого началось расследование, зовут Йона Нейдхарт. 36-летний мужчина сам пришел в полицию накануне открытия мирной конференции в Бюргенштоке, чтобы осудить нейтралитет Швейцарии. Он заявлял, что участвовал в конфликте на стороне Украины.

В середине марта в Минобороны России заявили, что общее число иностранных наемников, которые прибыли на Украину с 24 февраля 2022 года, составило 13,387 тыс. человек. К середине марта их потери составили 5,962 тыс. человек. Лидером по отправке наемников на Украину тогда была Польша, на стороне Киева из этой страны в конфликте участвовали более 2,96 тыс. граждан. Из Грузии на Украину прибыли 1,042 тыс. наемников, из США — 1,113 тыс.