Протесты в Бангладеш, на фоне которых ушла в отставку премьер

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В Бангладеш протестующие ворвались в Ганабхабан — резиденцию премьер-министра Бангладеш. Они также напали на дом министра внутренних дел страны, передает Prothom Alo.

Из-за протестов утром в отставку ушла премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Она покинула страну и уехала в Индию. Армия объявила о формировании временного правительства в стране.