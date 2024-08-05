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«Известия» узнали о ₽130 млн ущерба Минобороны из-за подшипников в Ил-76

«Известия»: Минобороны причинен ущерб в ₽130 млн из-за подшипников для Ил-76
На пять Ил-76 были установлены контрафактные подшипники, в итоге из-за этого самолеты были в простое в 2022-2023 годах. В деле как поставщики фигурируют Балашихинский литейно-механический завод и Самарский подшипниковый завод
Самолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А (Фото: Global Look Press)

Из-за поставки некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа Минобороны был причинен ущерб в 130 млн руб., пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

«Поставка некачественных запчастей стала возможной благодаря подлогу документов. Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — рассказал собеседник газеты. Самолеты из-за этого не использовались в 2022-2023 годах.

О возбуждении уголовного дела по данному факту стало известно в конце июля, пишет издание. Оно заведено подмосковным управлением Следственного комитета по ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Основанием для начала расследования стали материалы проверки первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

По информации «Известий», фигурантами являются неустановленные лица из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Они в декабре 2017-го — январе 2022-го приобрели подшипники неизвестного происхождения и не отвечающие требованиям конструкторской документации, установили на колеса КТ199, а в 2022-2023 годах их поставили в адрес филиала ПАО «Ил» — Авиастар для установки на самолеты.

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Это было сделано для того, чтобы избежать ответственности и штрафных санкций за просрочку исполнения договоров на поставки запчастей и получить оплату по заключенным контрактам, пишет издание. Топ-менеджеры БЛМЗ подделали документы о закупке подшипников у ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ), кроме того, были сфальсифицированы документы о приемке продукции представителем Минобороны, полагает следствие.

В БЛМЗ газете заявили, что предприятие признано потерпевшей стороной по делу, так как нарушения при оформлении документации допустил СПЗ. Источник «Известий» рассказал, что по делу в качестве свидетеля допросили экс-генерального директора балашихинского завода Никогоса Окрояна.

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Ил-76 Минобороны ущерб
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