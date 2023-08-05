Валенса рассказал о смене эпох и грядущем дне свободы

Бывший президент Польши Лех Валенса в День солидарности с гражданским обществом Белоруссии обратился к гражданам страны и выразил уверенность в скором наступлении времени свободы и справедливости

Бывший президент Польши Лех Валенса (1990-1995) выступил с обращением к гражданам Белоруссии, в котором рассказал о смене эпох, наступлении времени свободы и справедливости и обещании «делать все, чтобы ускорить эти освободительные процессы. Его опубликовал правозащитный центр «Весна» (признан в Белоруссии экстремистским).

«Нам довелось жить, когда меняются эпохи. Люди борются за эту новую эпоху, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и разными другими способами», — сказал Валенса, отметив, что в свое время тоже прошел через подобное.

«Ваши страдания принесут плоды. Так что выдержите еще немного», — призвал Валенса, сказав, что «мир будет замечать вашу приверженность все больше и больше». «Придет день — свобода для вас, справедливость и мир для мира», — выразил уверенность бывший президент, добавив, что «сражался за это».

Обращение Валенсы было опубликовано 4 августа — в День солидарности с гражданским обществом Белоруссии. Правозащитники напоминают, что в этот день в 2011 году был впервые арестован основатель «Весны», правозащитник Алесь Беляцкий. Центр был создан в апреле 1996 года во время массовых акций протеста оппозиции.

После протестов 2020 года, прошедших из-за итогов выборов президента Белоруссии, Беляцкий был задержан в рамках уголовного дела «об организации протестных акций» и «уклонении от уплаты налогов». В марте 2023-го его приговорили к десяти годам лишения свободы. За несколько месяцев до этого Беляцкий получил Нобелевскую премию мира. Нобелевский комитет отметил, что работа правозащитника демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.