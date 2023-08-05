Валенса рассказал о смене эпох и грядущем дне свободы
Бывший президент Польши Лех Валенса (1990-1995) выступил с обращением к гражданам Белоруссии, в котором рассказал о смене эпох, наступлении времени свободы и справедливости и обещании «делать все, чтобы ускорить эти освободительные процессы. Его опубликовал правозащитный центр «Весна» (признан в Белоруссии экстремистским).
«Нам довелось жить, когда меняются эпохи. Люди борются за эту новую эпоху, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и разными другими способами», — сказал Валенса, отметив, что в свое время тоже прошел через подобное.
«Ваши страдания принесут плоды. Так что выдержите еще немного», — призвал Валенса, сказав, что «мир будет замечать вашу приверженность все больше и больше». «Придет день — свобода для вас, справедливость и мир для мира», — выразил уверенность бывший президент, добавив, что «сражался за это».
Обращение Валенсы было опубликовано 4 августа — в День солидарности с гражданским обществом Белоруссии. Правозащитники напоминают, что в этот день в 2011 году был впервые арестован основатель «Весны», правозащитник Алесь Беляцкий. Центр был создан в апреле 1996 года во время массовых акций протеста оппозиции.
После протестов 2020 года, прошедших из-за итогов выборов президента Белоруссии, Беляцкий был задержан в рамках уголовного дела «об организации протестных акций» и «уклонении от уплаты налогов». В марте 2023-го его приговорили к десяти годам лишения свободы. За несколько месяцев до этого Беляцкий получил Нобелевскую премию мира. Нобелевский комитет отметил, что работа правозащитника демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.
Лех Валенса родился 29 сентября 1943 года. В 1980 году создал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз «Солидарность». В конце 1981-го, когда генерал Войцех Ярузельский ввел в стране военное положение и объявил профсоюз вне закона, попал с другими активистами в заключение, где провел около 11 месяцев. Два года спустя он получил Нобелевскую премию мира, медаль которой передал в монастырь Ясна Гура в Ченстохове. 7 сентября 1989 года к власти пришло первое некоммунистическое правительство Польши во главе с членом «Солидарности» советником Валенсы Тадеушем Мазовецким.
На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши. В 1995-м проиграл выборы Александру Квасьневскому. Лидера «Солидарности» неоднократно обвиняли в сотрудничестве со службами безопасности коммунистической Польши.