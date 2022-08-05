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Израиль нанес удары по сектору Газа и объявил режим ЧП
Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, где правит палестинское исламистское движение ХАМАС, власти ввели в близлежащих районах режим чрезвычайного положения. Об этом пресс-служба вооруженных сил сообщила в Twitter.
«ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация», — сказано в сообщении.
В пресс-службе армии уточнили, что режим ЧП будет действовать с 16:45 5 августа (совпадает с мск) до 20:00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора.
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