Экс-замглавы разведки Украины открыл стрельбу при задержании

Задержанный передавал российским спецслужбам разведданные об актуальной военно-политической ситуации на Украине и о действиях и мерах, которые предпринимают ВСУ в ходе военного конфликта, считает СБУ

Служба безопасности Украины заподозрила в государственной измене бывшего заместителя главы Главного управления разведки украинского Минобороны. Об этом сообщается в Telegram службы.

Имя подозреваемого служба СБУ не приводит, только звание — генерал майор. Его также подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации на Украине, а также передавал засекреченные данные о действиях и мерах, которые предпринимают ВСУ в ходе военного конфликта.

«Россию интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого еще в начале военной операции России на Украине. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить из пистолета Макарова представителей следственно-оперативной группы, прибывших для проведения процессуальных действий.

Сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержанный занимал пост замглавы ГУР Минобороны Украины с 2008 года до 2010 год. Затем работал на различных должностях на госслужбе в Минобороны, а также был в руководящем составе Государственного космического агентства Украины.

По данным СБУ, он проникся «прокремлевскими» взглядами во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР, после чего попал «в поле зрения российских спецслужб».

Накануне офис генерального прокурора Украины сообщил, что СБУ заподозрила бывшего телеведущего Юрия Кота в государственной измене.

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«Кот подозревается в госизмене, то есть деятельности со стороны гражданина Украины, угрожающей суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины в условиях военного положения», — говорится в документе.

В отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 111 УК Украины «Государственная измена». По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным правоохранительных органов, Кот с 2007 по 2014 г. Кот работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер» и в этот период неоднократно посещал Россию. Он получил медийную известность, которую в дальнейшем якобы «использовал в своих целях для ущерба информационной безопасности Украины».

Во время госпереворота на Украине в 2013 — 2014 годах Кот был ведущим на «антимайдане» — мероприятиях в поддержку действовавшего на тот момент украины Виктора Януковича.

В 2014 году ведущий переехал в Россию, где устроился в информагентства «Россия сегодня» и News Front.

В середине июля СБУ и Госбюро расследований задержали экс-главу управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича по подозрению в госизмене (ст. 111 УК Украины). Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, Кулинич вместе с бывшим заместителем секретаря Владимиром Сивковичем работали на Россию по меньшей мере с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически «беспрепятственной оккупации» южных регионов Украины.