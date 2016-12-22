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«Палестинский исламский джихад» анонсировал перемирие с Израилем
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«Палестинский исламский джихад» анонсировал перемирие с Израилем
Политика, 17:27
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«Палестинский исламский джихад» анонсировал перемирие с Израилем

В Палестине запрещенная в России организация «Палестинский исламский джихад» объявила о готовности к перемирию с Израилем. Об этом заявил ее представитель, передает агентство Anadolu.

«Мы анонсируем режим прекращения огня», — заявил собеседник агентства. По его словам, такое решение было принято после контактов с Египтом. Представитель «Палестинского исламского джихада» отметил, что ее члены «будут придерживаться соглашения, пока Израиль будет делать тоже самое». Когда именно будет действовать режим прекращения огня, собеседник Anadolu не уточнил.

«Палестинский исламский джихад», или «Джамаат моджахедов»,​ — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из движения «Братья мусульмане» (запрещена в России). «Палестинский исламский джихад» признали террористической организацией также в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и в Израиле.

Теги: Израиль , Палестина , джихад
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