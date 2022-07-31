Израиль потребовал от ООН распустить комиссию по Газе из-за антисемитизма

Премьер-министр Израиля Яир Лапид направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием распустить комиссию организации по расследованию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа из-за из-за «антисемитских высказываний» одного из ее членов, сообщает пресс-служба израильского правительства.

«Ваше превосходительство, я призываю вас сегодня сдержать свое слово в этом вопиющем деле, чтобы исправить ситуацию. <...> Клевета на «еврейское лобби», которое действует, чтобы «контролировать» СМИ, напоминает о самых мрачных днях современной истории. Борьбу с антисемитизмом нельзя вести одними словами, для этого нужны действия. Пора действовать, пора распустить комиссию», — написал Лапид.

Он обратил внимание на антисемитские тезисы, которые публично высказывали некоторые члены комиссии, в частности, Милун Котари. Последний в интервью антисионистскому блогу Mondoweiss заявил, что Израиль подрывает работу ООН, а «еврейское лобби» пытается контролировать социальные сети.

По мнению израильского премьера, комиссия «не только поддерживает антисемитизм, но и подстегивает его».

Конфликт, который расследует комиссия, начался в мае 2021 года и продлился 11 дней. Обострение спровоцировали уличные протесты из-за выселения арабских семей в Иерусалиме, затем стороны начали обмениваться ракетными обстрелами.

Из сектора Газа по израильской территории выпустили около 3,5 тыс. ракет, в результате погибли 12 израильтян. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ атаковала сектор Газа, погибли 232 палестинца. В ЦАХАЛ утверждали, что некоторые погибшие из числа гражданского населения Газы были убиты собственными ракетами, не долетевшими до Израиля. Конфликт завершился 21 мая того же года, когда в силу вступил режим прекращения огня.

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За остановку атак по Газе тогда проголосовал израильский кабинет безопасности. Член бюро ХАМАС по связям с исламским миром Али Бараке тогда посчитал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерпел поражение, а народ Палестины победил в конфликте.