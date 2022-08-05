«РИА Новости» заявило об обезвреживании украинских диверсантов в Херсоне

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Российские силовики обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов в Херсоне, все члены группировки задержаны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Как пишет агентство, в Херсоне выявили 16 членов ячейки, установили их личности и места проживания. В числе задержанных — командир взвода лейтенант Денис Яковенко и командир отделения.

По данным агентства, у задержанных нашли автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.

Встречи группы, как утверждает источник, проходили «в одном из турагенств». Яковенко сообщил, что группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону.

В конце июля военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области сообщила о задержании наводчиков из числа местных жителей, которые передали ВСУ данные для нанесения удара по селу Брилевка. В результате обстрела 30 июля без вести пропала семья из пяти человек, в том числе трое детей, рассказали в ВГА.

Херсонская область находится под полным контролем российских военных. Местная ВГА неоднократно заявляла о намерении провести референдум по вхождению в состав России.