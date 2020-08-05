Политика , 05 авг, 17:02
0
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с документом «Об аудиовизуальных медиа», который ранее был одобрен парламентом Армении, трансляция любых иностранных каналов и их включение в национальный мультиплекс могут осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений.
Материал дополняется