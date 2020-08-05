Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 15:29
Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20 Технологии и медиа, 17:10 Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек Общество, 17:09 Минюст получил уведомление об иске Нидерландов против России из-за MH17 Политика, 17:05 Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok Технологии и медиа, 17:04 JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткоин Крипто, 17:02 Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов Политика, 17:02 Остановись, мгновенье: какие методы используют для предсказания будущего Футурология, 17:00  Глава РУСАДА назвал решение о недоверии ему ударом по российскому спорту Спорт, 16:59 Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу Финансы, 16:57 В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП Общество, 16:54 Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва Общество, 16:53 «Гарри Поттер с пушками»: зачем из фильма о волшебнике убрали магию Стиль, 16:53 WSJ сообщила об участии КНР в строительстве ядерного объекта для саудитов Политика, 16:44 МОЭК подала иск к Дому моды Вячеслава Зайцева более чем на 700 тыс. руб. Общество, 16:33
Политика ,  
0 

Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом «Об аудиовизуальных медиа», который ранее был одобрен парламентом Армении, трансляция любых иностранных каналов и их включение в национальный мультиплекс могут осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter