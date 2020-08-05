Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом «Об аудиовизуальных медиа», который ранее был одобрен парламентом Армении, трансляция любых иностранных каналов и их включение в национальный мультиплекс могут осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений.

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