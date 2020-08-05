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WSJ сообщила об участии КНР в строительстве ядерного объекта для саудитов

Сам по себе проект не нарушает международных обязательств Эр-Рияда, но в перспективе он может быть использован для создания оружия, — предупредили эксперты
Фото: ChinaNationalNuclear / Facebook
Фото: ChinaNationalNuclear / Facebook

Китай участвует в постройке в Саудовской Аравии предприятия по производству концентрата урановой руды, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники в странах Запада. Указывается, что в работах были задействованы Китайская национальная ядерная корпорация и China Nuclear Engineering Group Corp.

Утверждается, что проект осуществляется в пустыне в северо-западной части страны и официальный Эр-Рияд до сих пор официально не подтверждал его существование. Более того, в министерстве энергетики королевства категорически опровергали строительство ядерного объекта. Там также указали, что любые работы с ураном являются всего лишь одним из способов диверсификации экономики и снижения зависимости от нефти.

По данным WSJ, строительство предприятия вызывает обеспокоенность США. Группа конгрессменов, поднимавшая вопросы о ядерной программе Саудовской Аравии, напоминала об угрозах наследного принца Мухаммеда бен Салмана создать оружие массового уничтожения в случае появления бомбы у Ирана.

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Бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен отметил, что производство концентрата само по себе не является нарушением. Больше вопросов вызывает тот факт, что Саудовская Аравия скрывает подобные работы. «Если они утверждают, что это мирная программа, то почему не рассказывают все в подробностях?» — задался вопросом эксперт.

Ян Стюарт из центра изучения нераспространения ядерного оружия также указывает, что производство уранового концентрата не противоречит международным обязательствам Саудовской Аравии. По его словам, страна далека от обогащения урана. Для этого концентрат сначала надо еще переработать в оружейный уран, для чего потребуется совершенно другая технология.

В Государственном департаменте США WSJ отказались сообщить, обсуждался ли этот вопрос между Вашингтоном и Эр-Риядом. Там лишь указали, что предупреждали всех союзников об опасности работы с китайскими экспертами по ядерной энергетике.

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Издание указывает, что администрация Дональда Трампа обсуждала вопрос о продаже ядерных реакторов Саудовской Аравии, однако при этом требовала от Эр-Рияда гарантий, что ее программа не будет направлена на создание ядерного оружия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Саудовская Аравия, Китай
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