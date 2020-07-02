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Политика ,  
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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену

Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удары по ряду провинций Йемена. В результате атаки на город Саада погибли шесть человек, сообщает телеканал Al Masirah.

По данным телеканала, среди погибших есть дети. Интенсивным налетам подверглись различные районы столицы страны Саны, а также провинции Хадджа, Мариб, Эль-Джауф и Эль-Байда.

1 июля боевая коалиция объявила о начале масштабной операции по уничтожению боевого потенциала хуситов после участившихся в последнее время случаев трансграничных атак на Саудовскую Аравию со стороны мятежников, в том числе посредством баллистических ракет и беспилотных аппаратов.

Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии
Политика
Фото: Hani Ali / Global Look Press

Вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и армией президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади продолжается с 2014 года. Конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

Теги: Йемен, Саудовская Аравия, авиаудар
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