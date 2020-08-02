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Политика ,  
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Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе

Леонид Кравчук признал, что сейчас у американцев достаточно проблем, но в перспективе их участие в мирном процессе возможно
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.

Выступая в эфире телеканала «Украина 24», Кравчук заявил, что привлечение Соединенных Штатов «как самой богатой страны мира» возможно в том случае, если в ходе нынешних переговоров при посредничестве ОБСЕ возникнет патовая ситуация.

«Правда там выборы на носу, коронавирус, много разных проблем. Я говорю о перспективе», - заявил Кравчук.

Он также отметил, что «невозможно добиться мира, если ни с кем не вести переговоры». При этом Кравчук заявил, что «готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документ, который навредит его стране».

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
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Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Также он раскритиковал позицию Москвы, заявляющей о необходимости предоставления особого статуса республикам Донбасса, как этого требуют минские договоренности. «Но там написано так, что мы и сами не понимаем, о чем идет речь», - сказал Кравчук.

На посту руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук сменил другого бывшего президента страны Леонида Кучму. Последний заявил о решении покинуть переговорный процесс 28 июля.

Кравчук был президентом Украины в 1991-1994 годах. При нем был проведен референдум, в ходе которого большинство граждан высказались за независимость от Советского Союза. В декабре 1991 года Кравчук был одним из авторов Беловежского соглашения о создании СНГ.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, Украина
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