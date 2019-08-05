Путин назвал условие размещения Россией ракет средней и меньшей дальности

Москва приступит к разработке РСМД, только когда получит информацию о начале их производства в США, заявил президент России. Переговоры о возобновлении договора РСМД необходимо возобновить «не откладывая», добавил он

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия не собирается размещать такие ракеты там, где нет таких ракет американского производства. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его заявление распространила пресс-служба Кремля.

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Естественно, для этого потребуется время», — сказал он.

Глава государства отметил, что до поступления таких систем на вооружение армии России угрозы, которые возникают в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут отражаться уже существующим оружием, например, ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

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