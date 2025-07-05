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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Euractiv узнал, когда Евросоюз представит санкции против Израиля

Euractiv: Евросоюз представит санкции в отношении Израиля на следующей неделе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Евросоюз рассматривает полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, санкции в отношении чиновников и военных, пишет Euractiv. Давление на Израиль усилилось после начала новой операции в Газе
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Евросоюз (ЕС) на следующей неделе представит варианты санкций в отношении Израиля из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. При этом, как отмечает портал, разногласия в блоке не позволят утвердить большую часть из них.

По информации Euractiv, Европейская служба внешних связей (EEAS) представит послам стран блока документ с вариантами возможных санкций в следующую среду, 9 июля. Хотя большинство ограничительных мер уже обсуждалось в ходе предыдущих переговоров, теперь они впервые будут официально изложены в письменном виде.

Рассматривается несколько сценариев, включая полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, санкции в отношении чиновников, военных и поселенцев. Кроме того, как утверждают источники, Евросоюз может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия или приостановить научно-техническое сотрудничество.

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Как отмечает Euractiv, приостановка Соглашения об ассоциации с ЕС возможна только в случае единогласной поддержки национальных правительств. Эмбарго на поставки оружия также представляется маловероятным, особенно с учетом позиции Германии, которая является крупнейшим европейским поставщиком оружия Израилю. В качестве наиболее вероятного варианта источники портала называют санкции в отношении конкретных лиц, как это уже сделали Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Предполагается, что главы МИД стран Евросоюза обсудят варианты ограничительных мер в отношении Израиля 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа, отмечает портал.

ЕС решил пересмотреть отношения с Израилем из-за операции в Газе
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Сектор Газа

Западные страны решили усилить давление на правительство Биньямина Нетаньяху после начала новой израильской военной операции в Газе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе 20 мая сообщила, что министры иностранных дел обсудят возможность пересмотреть отношения блока с Израилем на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в палестинском эксклаве.

В конце мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новому этапу боевых действий в секторе Газа. Операция получила кодовое название «Колесница Гидеона». Новая кампания предусматривает перемещение всего населения Газы на юг сектора, зачистку остальных районов, предполагающую уничтожение уцелевших построек и туннелей исламистского движения ХАМАС. После завершения операции ЦАХАЛ планирует сохранить контроль над освобожденными территориями.

В ответ на продолжающиеся боевые действия Великобритания, Франция и Канада выступили с совместным заявлением, где пригрозили принять «конкретные меры», в том числе ввести санкции. Нетаньяху назвал выступление лидеров трех стран «поощрением террора и рецептом для новых трагедий». Он подчеркнул, что война может закончиться «хоть завтра», если боевики ХАМАС капитулируют и отпустят всех заложников, которые находятся в плену с октября 2023 года.

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Милена Костерева Милена Костерева
Израиль Евросоюз ХАМАС сектор Газа
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Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
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Биньямин Нетаньяху
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