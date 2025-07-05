Ограничения на полеты сняли в Саратове, но ввели в Ижевске

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты, которые действовали более трех часов, сообщила Росавиация.

О введении ограничений служба заявила около 3:00 мск, в 6:30 их отменили.

При этом около 8:20 мск были приостановлены полеты в аэропорту Ижевска.

Ограничения продолжают действовать в воздушной гавани Ульяновска (о них сообщили в 4:15 мск). Прошедшей ночью также дважды были остановлены полеты в петербургском аэропорту Пулково (в общей сложности — более чем на пять часов).

По данным Минобороны, в ночь на 5 июля над 15 российскими регионами сбили 94 дрона. Они были уничтожены над Воронежской, Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Пензенской и Тульской областями, Чувашией, а также Московским регионом