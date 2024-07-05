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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Украины заявили, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию не был согласован с Киевом, заявили в МИД Украины.

«Для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается нерушимым. Призываем все государства придерживаться этого», — говорится в сообщении на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook (деятельность владельца соцсети — Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Орбан прибыл в Москву 5 июля, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции после переговоров премьер Венгрии рассказал, что приехал, чтобы спросить Путина о том, что он думает об имеющихся мирных инициативах, о возможности прекращения огня и переговоров, а также о том, в какой последовательности их можно провести. Также он спросил мнение президента России о его видении «Европы после войны».

Могут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить мирные переговоры
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

К Венгрии 1 июля перешло председательство в Евросовете. Власти ЕС отметили, что это не дает Орбану мандата на переговоры от лица Брюсселя.

За несколько дней до визита в Москву премьер-министр Венгрии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он попросил его подумать о прекращении огня для начала переговоров. Президент Украины заявил, что эта инициатива не подходит для Украины без четкого плана.

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Теги
Виктор Орбан МИД Украины Россия Владимир Путин Военная операция на Украине
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