В МИД Украины заявили, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию не был согласован с Киевом, заявили в МИД Украины.

«Для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается нерушимым. Призываем все государства придерживаться этого», — говорится в сообщении на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook (деятельность владельца соцсети — Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Орбан прибыл в Москву 5 июля, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции после переговоров премьер Венгрии рассказал, что приехал, чтобы спросить Путина о том, что он думает об имеющихся мирных инициативах, о возможности прекращения огня и переговоров, а также о том, в какой последовательности их можно провести. Также он спросил мнение президента России о его видении «Европы после войны».

К Венгрии 1 июля перешло председательство в Евросовете. Власти ЕС отметили, что это не дает Орбану мандата на переговоры от лица Брюсселя.

За несколько дней до визита в Москву премьер-министр Венгрии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он попросил его подумать о прекращении огня для начала переговоров. Президент Украины заявил, что эта инициатива не подходит для Украины без четкого плана.