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Политика ,  
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Банк Nordea обвинили в отмывании $3,75 млрд из-за клиентов из России

Обвинения по делу пока не предъявлены ни одному физическому лицу. Nordea не согласился с юридической оценкой властей Дании
Фото: IMAGO / Francis Joseph Dean / Dean Picture / ТАСС
Фото: IMAGO / Francis Joseph Dean / Dean Picture / ТАСС

Финской банковской группе Nordea предъявлено обвинение по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон ($3,75 млрд), сообщило датское общественное радио DR.

В Национальном специальном подразделении по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции Дании) уточнили, что обвинения были выдвинуты в связи с деятельностью банка в период с 2012 по 2015 год, а также за игнорирование предупреждений о транзакциях в обменных пунктах в Копенгагене. Все операции происходили в Дании.

При этом обвинения по делу пока не предъявлены ни одному физическому лицу, так как не было найдено никаких оснований для предъявления обвинений, и пока неизвестно, когда дело поступит в суд. Датское следствие полагает, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были все основания подозревать отмывание средств.

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«Это крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. По нашей оценке, Nordea нарушила свои обязательства. В итоге через банк прошло более 26 млрд крон, хотя и были подозрения в отмывании денег», — следует из сообщения датской полиции, которое приводит финская служба новостей Yle.

Дело готовилось много лет, так датский Финансовый надзорный орган (FSA) в 2016 году сообщил в полицию о серьезных нарушениях Nordea закона об отмывании денег.

Ранее Nordea неоднократно признавала, что в то время в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были недостатки. В банке принесли извинения за это и несколько раз заявляли, что ожидали получить штраф.

«Мы не согласны с мнением национального отдела специальной криминалистической экспертизы по данному делу», — при этом заявил Андерс Олсен, главный юрист Nordea в Дании. То есть банк не согласился с юридической оценкой датских властей.

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Фото:Luke Sharrett / Bloomberg

Дело против Nordea — не единственное серьезное дело об отмывании денег, которое затронуло датский банковский сектор. Financial Times в 2018 году выяснила, что в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд нерезидентов страны. Среди них были также средства жителей России и стран бывшего Советского Союза.

В декабре 2022 года банк признал себя виновным в банковском мошенничестве и урегулировал с властями США, Эстонии и Дании дело об отмывании денег через эстонское представительство банка. В результате Danske Bank выплатил властям Дании и США $2,06 млрд.

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Теги
Георгий Смирнов
Nordea Дания иски Финляндия Россия
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