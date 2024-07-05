 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд заочно приговорил напавшего на консульство России Парасюка

По данным суда, осужденный и его сын совершили нападение на генконсульство России в 2016 году. Сына, экс-депутата Верховной рады, заочно приговорили к 11 годам колонии в прошлом ноябре
Зиновий Парасюк
Зиновий Парасюк (Фото: из личного архива)

Московский городской суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Зиновия Парасюка, отца экс-депутата Верховной рады Владимира Парасюка, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Его признали виновным по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

Суд установил, что в марте 2016 года во Львове оба Парасюка участвовали в митинге в поддержку Надежды Савченко. По данным инстанции, они совершили нападение на генконсульство России — забросали здание пиротехническими изделиями и другими предметами.

В 2016 году украинскую летчицу Надежду Савченко в России приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в гибели российских журналистов в Донбассе. После этого суд в Киеве приговорил к 14 годам колонии россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Киев считал их «бойцами ГРУ».

В мае того же года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко; аналогичный документ в отношении Ерофеева и Александрова подписал президент Украины Петр Порошенко. В результате Савченко и Александров с Ерофеевым вернулись на Украину и в Россию соответственно.

Прокуратура сообщила, что Парасюк-младший незаконно проник на территорию российского консульства, где сорвал с флагштока флаг России. Затем вышел с ним за пределы российского загранучреждения, бросил на землю и совместно с другими лицами растоптал и сжег.

Суд арестовал командира бригады ВДВ по делу о мошенничестве
Политика
Артем Городилов

Адвокат осужденного Евгений Попов сообщил ТАСС, что защита подаст жалобу на решение о приговоре к восьми годах колонии заочно.

«Я обязательно подам апелляцию на этот приговор», — сказал защитник. РБК обратился к нему за комментарием.

Ранее Парасюк-старший был объявлен в международный розыск, Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Парасюка-младшего к 11 годам колонии. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360 и ст. 329 УК (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом России). Приговоренный был депутатом Верховной рады Украины VIII созыва с ноября 2014 по август 2019 года.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Елена Степанова
Верховная рада Украины суд депутат Генконсульство России
Материалы по теме
Суд оставил под стражей обвиняемого в сборе военных данных Винатье
Политика
Суд арестовал тренера молодежной сборной по борьбе по делу о терроризме
Общество
В суд поступила апелляция на приговор сержанту Гордону Блэку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В ожидании первых четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 14:17
Москва утвердила проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро Недвижимость, 14:16
Полиция вернула МГУ украденную с геологического факультета картину Общество, 14:16
Карл III принял отставку премьер-министра Сунака Политика, 14:15
УЕФА наказал лидера сборной Англии за непристойный жест на Евро Спорт, 14:10
Москвичи четвертый день подряд побили рекорд потребления света из-за жары Общество, 14:04
Белоруссия на юбилей «зайчика» выпустила прямоугольные монеты с зубром Финансы, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе о катастрофе на выборах во Франции Спорт, 14:02
УЕФА подтвердил дисквалификацию турка на Евро за «волчье приветствие» Спорт, 14:01
Стратегия брокера ВТБ: на что делать ставку инвестору в третьем квартале Инвестиции, 13:54
Клиентам биржи Mt. Gox придется ждать выплат биткоинов до трех месяцев Крипто, 13:50
В Бурятии из-за жары вынужденную посадку совершил патрульный Ан-2 Общество, 13:44
В Госдуму внесли закон о конфискации имущества за незаконную миграцию Общество, 13:43
Борис Титов назвал белорусские вина «шмурдяком» Вино, 13:40