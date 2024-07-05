Суд заочно приговорил напавшего на консульство России Парасюка

По данным суда, осужденный и его сын совершили нападение на генконсульство России в 2016 году. Сына, экс-депутата Верховной рады, заочно приговорили к 11 годам колонии в прошлом ноябре

Зиновий Парасюк (Фото: из личного архива)

Московский городской суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Зиновия Парасюка, отца экс-депутата Верховной рады Владимира Парасюка, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Его признали виновным по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

Суд установил, что в марте 2016 года во Львове оба Парасюка участвовали в митинге в поддержку Надежды Савченко. По данным инстанции, они совершили нападение на генконсульство России — забросали здание пиротехническими изделиями и другими предметами.

В 2016 году украинскую летчицу Надежду Савченко в России приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в гибели российских журналистов в Донбассе. После этого суд в Киеве приговорил к 14 годам колонии россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Киев считал их «бойцами ГРУ». В мае того же года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко; аналогичный документ в отношении Ерофеева и Александрова подписал президент Украины Петр Порошенко. В результате Савченко и Александров с Ерофеевым вернулись на Украину и в Россию соответственно.

Прокуратура сообщила, что Парасюк-младший незаконно проник на территорию российского консульства, где сорвал с флагштока флаг России. Затем вышел с ним за пределы российского загранучреждения, бросил на землю и совместно с другими лицами растоптал и сжег.

Адвокат осужденного Евгений Попов сообщил ТАСС, что защита подаст жалобу на решение о приговоре к восьми годах колонии заочно.

«Я обязательно подам апелляцию на этот приговор», — сказал защитник. РБК обратился к нему за комментарием.

Ранее Парасюк-старший был объявлен в международный розыск, Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Парасюка-младшего к 11 годам колонии. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360 и ст. 329 УК (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом России). Приговоренный был депутатом Верховной рады Украины VIII созыва с ноября 2014 по август 2019 года.