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Политика ,  
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Спецслужбы Киргизии заявили о попытке госпереворота в стране

ГКНБ: в Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти
По данным следователей, задержанные оказались «фанатично исповедующими религиозную идеологию». Сотрудники спецслужб задержали пять человек
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР

Спецслужбы в Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти, сообщает «АКИpress» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

«Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки», — рассказали в спецслужбе.

Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР

По версии следователей, группировку сформировали из «лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию», какую именно — не уточняется. Задержаны пять человек.

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В июне 2023 года в Бишкеке прошли массовые задержания подозреваемых в подготовке насильственного захвата власти. Сотрудники ГКНБ задержали более 20 человек. По словам собеседников Kaktus.media, известно, что «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем», «задерживают всех активных участников».

15 января президент страны Садыр Жапаров сообщил, что в Киргизии предотвратили госпереворот, его готовили «те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов». Так он прокомментировал видео с главой строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они «обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане».

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Мир Ландау
Киргизия госпереворот национальная безопасность
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